聽新聞
test
0:00 / 0:00

快看中獎的是不是你！史上最高年份山崎55年認購權抽出

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
山崎55年是史上最高年份日本單一麥芽威士忌，在台建議售價為新台幣176萬元，限量2瓶。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
山崎55年是史上最高年份日本單一麥芽威士忌，在台建議售價為新台幣176萬元，限量2瓶。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台灣三得利今天公開舉辦「山崎55年單一麥芽日本威士忌」認購權抽獎盛事，吸引全台威士忌愛好者的矚目，也彰顯山崎酒廠「與消費者共享美好威士忌體驗」的精神。

「Beam Suntory威士忌愛好會」以「歐肯」、「波摩」、「拉弗格」、「山崎」、「白州」五大單一麥芽威士忌品牌為主活動酒款，凡購買以上五大品牌指定酒款即能累積會員點數參與不定期抽獎活動，獎項規劃多元，本波活動甚至包括兩瓶「山崎55年單一日本麥芽威士忌」認購權。

山崎55年是三得利有史以來最高年份的作品，不僅稱頌了日本1960年昭和年代，更為三代調酒師橫跨時空的大師傑作，相當受到世界級藏家的推崇與愛戴，臺灣建議售價為新台幣176萬元，以公平、公開、公正的方式，讓懂酒愛酒的「Beam Suntory威士忌愛好會」會員，能有機會參與此次認購權抽獎活動，千名會員中將有兩名能獲得認購的權利，中籤機率比發票頭獎還要高。

台灣三得利總經理顧令德表示，未來將持續於「Beam Suntory 威士忌愛好會」的LINE@官方帳號，推出驚喜回饋，邀請更多威士忌愛好者加入會員，關注台灣三得利單一麥芽威士忌相關活動訊息，讓珍稀產品及難得好禮帶給會員不間斷的驚喜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣三得利財務總監Susan、台灣三得利總經理顧令德、台灣三得利行銷總監陳冠銘、台灣三得利資深業務經理Joe（左起），自「Beam Suntory威士忌愛好會」合乎認購資格的會員中，抽出兩名山崎55年認購權得主，與兩名候補。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣三得利財務總監Susan、台灣三得利總經理顧令德、台灣三得利行銷總監陳冠銘、台灣三得利資深業務經理Joe（左起），自「Beam Suntory威士忌愛好會」合乎認購資格的會員中，抽出兩名山崎55年認購權得主，與兩名候補。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 品牌 頭獎

延伸閱讀

北市酒店倉管員涉摻色素、劣酒貴賣 警逮人送辦

Mortlach諧音More Luck 慕赫打造全新春節限定禮盒

大人系微醺味！哈根達斯3款「烈酒冰淇淋」新登場

送RIEDEL經典水晶酒杯！格蘭花格2022新年限量禮盒上市

相關新聞

王力宏CD成耶誕搶手禮物 網友上網徵求眾人笑翻

王力宏婚變事件，連續多日占據媒體版面，即使王發聲明道歉，仍難以平息，而隨著周末耶誕夜來臨，有網友在網路徵求購買「王力宏二...

【專訪】漫舞輕托狂想 領導品牌綻放光彩

掌握愈趨成熟的設計步調，在快速轉換變動的室內設計流行市場中， 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 帶領品牌站穩腳步，並以多元興趣培養穩固的軟實力，創造、領導團隊往全新的設計項目前進。

2022伴手禮帶這盒準沒錯！ASAHI新春限定禮盒太歡樂

人們常說「禮多人不怪」，更何況：每逢年節，一款有精美包裝、豐盛心意的禮盒，絕對是朋友相聚、親友拜訪的重要伴手。Asahi朝日集團旗下日本啤酒品牌ASAHI SUPER DRY，近日推出全新「2022朝

快看中獎的是不是你！史上最高年份山崎55年認購權抽出

台灣三得利今天公開舉辦「山崎55年單一麥芽日本威士忌」認購權抽獎盛事，吸引全台威士忌愛好者的矚目，也彰顯山崎酒廠「與消費...

一套17888元！和牛47首度賣年菜 龍蝦、魚子醬全上桌

王品集團今年同步推出冷凍年菜與常溫年菜，並且有中西料理的不同選擇。中式的「福美饌富貴宴」，共有福虎烏參佛跳牆、東港櫻花蝦...

莫允雯「初體驗」獻The North Face 認了「是在疫情中找點樂趣」

近期將有新電影《不想一個人》上映的莫允雯，受The North Face（簡稱TNF）邀請，出席了街頭滑雪快閃店的開幕。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。