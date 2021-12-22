快看中獎的是不是你！史上最高年份山崎55年認購權抽出

台灣三得利今天公開舉辦「山崎55年單一麥芽日本威士忌」認購權抽獎盛事，吸引全台威士忌愛好者的矚目，也彰顯山崎酒廠「與消費者共享美好威士忌體驗」的精神。

「Beam Suntory威士忌愛好會」以「歐肯」、「波摩」、「拉弗格」、「山崎」、「白州」五大單一麥芽威士忌品牌為主活動酒款，凡購買以上五大品牌指定酒款即能累積會員點數參與不定期抽獎活動，獎項規劃多元，本波活動甚至包括兩瓶「山崎55年單一日本麥芽威士忌」認購權。

山崎55年是三得利有史以來最高年份的作品，不僅稱頌了日本1960年昭和年代，更為三代調酒師橫跨時空的大師傑作，相當受到世界級藏家的推崇與愛戴，臺灣建議售價為新台幣176萬元，以公平、公開、公正的方式，讓懂酒愛酒的「Beam Suntory威士忌愛好會」會員，能有機會參與此次認購權抽獎活動，千名會員中將有兩名能獲得認購的權利，中籤機率比發票頭獎還要高。

台灣三得利總經理顧令德表示，未來將持續於「Beam Suntory 威士忌愛好會」的LINE@官方帳號，推出驚喜回饋，邀請更多威士忌愛好者加入會員，關注台灣三得利單一麥芽威士忌相關活動訊息，讓珍稀產品及難得好禮帶給會員不間斷的驚喜。

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