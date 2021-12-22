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一套17888元！和牛47首度賣年菜 龍蝦、魚子醬全上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
黑毛屋推出6款年節鍋物禮盒，每套1,799~2,799元。圖／乾杯提供
黑毛屋推出6款年節鍋物禮盒，每套1,799~2,799元。圖／乾杯提供

王品集團今年同步推出冷凍年菜與常溫年菜，並且有中西料理的不同選擇。中式的「福美饌富貴宴」，共有福虎烏參佛跳牆、東港櫻花蝦米糕、元氣人蔘燉烏雞、鮮蠔醬汁蒸金鯧等6道式菜色，每套3,999元。至於預購起跑就銷售完畢的西式「滿佳餚吉祥宴」，則是緊急少量追加份數，內含起士奶香焗龍蝦、極炙果香豬肋排、法式油封櫻桃鴨等6道料理，每套3,999元。

除此之外，王品並推出綜合中西料理的「逢源百福宴」，一次集結豪鮑參貝佛跳牆、炭烤蒜香牛小排等7樣菜色，每套6,999元。除此之外，另有單獨販售的炭烤蒜香牛小排、蕃茄牛排火鍋，各為1,490、899元。

今年首度推出年菜料理的乾杯集團，旗下的燒肉懷石餐廳「和牛47」推出集結35道日本年菜的「新年御節箱盒」，上層即有江戶前厚蛋燒、栗子金團、手工雕花魚板等10樣經典年菜，各有不同的吉祥寓意；底層則是有整尾澳洲龍蝦，搭配法國百年Caviar House de Prunier魚子醬、南非鮑魚、蒲燒鰻魚、甘煮香魚、白鯧西京燒等多項菜色，並提供親送到府的服務，每套17,888元，限量50份。搭配滿壽泉日本酒禮盒，每套25,888元。

乾杯同時推出「黑毛屋鍋物禮盒」，包括有日本A5和牛涮涮鍋、西班牙Bellota伊比利豬涮涮鍋、日本A5和牛壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋等不同鍋物組合，每套1,799～2,799元。另外還有限量於乾杯超市販售的「相撲鍋禮盒」，每套1,789元，適合雙人共享。

「和牛47」推出集結35道日本年菜的「新年御節箱盒」，每套17,888元。圖／乾杯提供
「和牛47」推出集結35道日本年菜的「新年御節箱盒」，每套17,888元。圖／乾杯提供
王品推出綜合中西料理的「逢源百福宴」，每套6,999元。圖／王品提供
王品推出綜合中西料理的「逢源百福宴」，每套6,999元。圖／王品提供

年菜 日本 日本和牛 王品

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