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莫允雯「初體驗」獻The North Face 認了「是在疫情中找點樂趣」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
莫允雯在The North Face街頭滑雪快閃店體驗「越野輪滑」運動。記者吳致碩／攝影
莫允雯在The North Face街頭滑雪快閃店體驗「越野輪滑」運動。記者吳致碩／攝影

近期將有新電影《不想一個人》上映的莫允雯，受The North Face（簡稱TNF）邀請，出席了街頭滑雪快閃店的開幕。除了身穿品牌冬季新款Freeride系列機能服飾之外，還與國手一同體驗了「越野輪滑」運動，初次嘗試就能上手，如同她所言「覺得運動細胞打開了」。

因應往年滑雪旺季到來，The North Face選在台北101的捷運站出口廣場，打造了期間限定街頭滑雪快閃店。展示了品牌針對高山運動的AMK系列機能保暖裝備，以及The North Face為專業滑雪好手而設的Freeride系列服飾，讓消費者即使無法出國也能感受宛如置身喜馬拉雅山脈基地營的感受。而女星莫允雯則應邀出席快閃店開幕，自稱熱愛各種戶外活動的她提到「不能穿去滑雪也沒關係，這些衣服也很適合去露營時穿」，並鼓勵消費者「在煩悶的疫情中找點樂趣」。

莫允雯身穿全套專業滑雪好手而設的Freeride系列服飾，現身The North Face街頭滑雪快閃店。記者吳致碩／攝影
莫允雯身穿全套專業滑雪好手而設的Freeride系列服飾，現身The North Face街頭滑雪快閃店。記者吳致碩／攝影

而聊到莫允雯在運動時的穿搭準則，她自招曾經只挑好看的設計，但最後都會發覺「中看不中用」，但實際體驗The North Face的外套、內搭就發現「真的是能兼具機能性又好看」。不僅如此，莫允雯還在快閃店與越野滑雪國手，體驗了「越野輪滑」運動，如同她自稱，自從去年接觸衝浪，今年則是滑板為主，所以對於各項板類活動，越來越有心得。因此沒戴護具，也看似輕鬆的完成了直線溜滑的「初體驗」，還打趣的說：「或許我明年也變成國手了」。值得一提的是，莫允雯演繹的AMK系列是The North Face經過三年研發測試而成，具備了5大科技，完全能應付7000公尺以上高山的寒冷，同時又維持著輕量感，可說是品牌最頂級的旗艦新品。

莫允雯身穿AMK系列機能夾克，搭配Freeride系列連身褲，內搭Holiday系列上衣。記者吳致碩／攝影
莫允雯身穿AMK系列機能夾克，搭配Freeride系列連身褲，內搭Holiday系列上衣。記者吳致碩／攝影

The North Face街頭滑雪快閃店從即日起至2022年1月10日。圖／The North Face提供
The North Face街頭滑雪快閃店從即日起至2022年1月10日。圖／The North Face提供

The North Face Freeride系列夾克19,800元。圖／The North Face提供
The North Face Freeride系列夾克19,800元。圖／The North Face提供

The North Face AMK系列內搭褲11,800元。圖／The North Face提供
The North Face AMK系列內搭褲11,800元。圖／The North Face提供

The North Face AMK系列連帽夾克52,800元。圖／The North Face提供
The North Face AMK系列連帽夾克52,800元。圖／The North Face提供

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