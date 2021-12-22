全聯耶誕慶推多款派對美食 PX Pay支付單筆滿額回饋10%

居家開趴正夯，全聯看準年底聖誕聚會及跨年商機，即日起至2022年1月6日推出「聖誕饗宴」，包含甜點、鹹食還是送禮巧克力、微醺派對必備美酒等，讓消費者一站購足，在家也能盡情狂歡。其中，全聯特別加碼限時2天的「7大類別瘋狂耶誕慶」活動，實體門市與電商PX Go!線上線下同步，消費者於12月25、26日購買奶粉、飲料、保健食品、酒、寵物、家庭清潔、預購等7大類別，並使用PX Pay支付單筆每滿1,200元，即可加贈1,200福利點，最高享10%回饋。

其中特別推薦Read Bread聯名名店Pino Pizzeria Ristorante的3款經典義式Pizza，「雙重起司披薩」、「經典夏威夷披薩」，還有12月23日上市的限定款「胡椒香腸披薩」，皆採用方形造型、大小適中，格外適合派對分享。而去年推出大獲好評的美味堂「紐奧良烤火雞翅派對盒」、「墨西哥香烤半雞」與「德式脆皮豬腳」也再度登場，全都200元有找。

還有We Sweet聖誕甜點和阪急麵包也不可錯過，聖誕節鎮店之寶「草莓卡士達蛋糕」，以及首次登場、造型超吸睛的「草莓慕斯水晶球」都非常有節慶感。而已經在社群掀起討論熱潮的「巨大布丁桶」更是滿足布丁控的夢幻逸品。另外，全聯阪急麵包推出限定款節慶商品「聖誕水果麵包」嚴選5種水果乾混合於柔軟麵包中，義大利傳統風味有著微酸氣息，即日起至12月26日於限定門市販售。

而北部門市的消費者，還有機會可以買到Read Bread推出的3款輕食三明治，「起司里肌可頌」、「熟麩貝果雞肉蔬菜盒」、「厚豬排吐司三明治」，兼具美味與營養，當正餐或輕食點心都很合適。

看準年末交換禮物、傳達感謝心意的需求，全聯也引進多款巧克力新品，活動期間購買指定商品享第2件5折起優惠，其中金莎/臻品全系列商品單筆滿299元再現折30元；同時福利卡友購買微醺派對指定酒款，則享滿件加贈20福利點回饋，首推全聯獨家販售的「WAT美人蜜蘋果氣泡雞尾酒」，使用台灣新竹峨眉鄉的東方美人茶與蘋果衝撞出生津爽脆的滋味，活動期間2罐特價99元，全台限量72,000罐，數量有限，售完為止。