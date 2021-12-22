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麗晶精品「耶誕購物周」推打卡網美點 國際精品獨家獻
隨著耶誕節的氣氛益發鮮明，麗晶精品於即日起至1月2日推出「歡慶耶誕購物週」，一次集結50多間國際精品推出獨家專屬的禮品推薦、並邀請時裝品牌Max Mara與Stefano Ricci打造公共空間的耶誕裝飾陳列。
國際精品品牌中，有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）獨家帶來一件Forget-Me-Not系列紅寶石和鑽石Lariat項鍊，總計鑲嵌78顆紅寶石、99顆鑽石，交織出柔美、奢華的浪漫風格；法國高級珠寶品牌寶詩龍（BOUCHERON）則獻上Serpent Bohème系列，展現出品牌女性溫柔婉約、靈動灑脫的自然美；全台獨家品牌DAMIANI則推出美好時代珠寶系列Belle Epoque，以1920年代早期電影膠卷為設計靈感，透過戒指、項鍊與各式珠寶，堆疊出不同的穿搭風格與祝福。同時義大利高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）則有一款Serpenti Forever鎏光藍寶石色水蛇皮珠寶盒晚宴包推薦，以尼加拉藍寶石色Molten水蛇皮搭配鍍鈀黃銅配飾，成為晚宴、派對的風格「伴手」。
隨著購物檔期的開始，麗晶精品也推出多重滿額贈禮及銀行回饋，凡單日消費滿2萬5,000、5萬、10萬、30萬、50萬，皆有不同對應品項的美食好禮兌換券，而各銀行信用卡包含台新、花旗、聯邦銀行、匯豐、合作金庫也提供多款回饋禮券，其中美國運通白金卡會員將可獲2倍積分回饋、Centurion會員3倍積分，更有加碼酬賓積分回饋。「歡慶耶誕購物週」活動已由即日開始，並將持續至1月2日為止。
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