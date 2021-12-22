奶油界的勞斯萊斯！「蒙太古經典國王派」全台都買得到

年末至農曆年前，一直是送禮、團聚的季節。起源於法國的「國王派」，不僅滋味甘甜豐富，還有著祝福寓意與互動趣味，也成為近年許多民眾贈禮或聚會的人氣點心。由苗林行獨家代理的「法國Montaigu蒙太古AOP發酵奶油」，被外界譽為「奶油界的勞斯萊斯」，今年也成為許多烘焙名店製作國王派的靈魂元素，而且全台北中南東主要城市均可找到使用該款奶油製作的「蒙太古經典國王派」，讓民眾享受得到道地的法國風味。

法國Montaigu蒙太古AOP發酵奶油，100%使用夏朗特伯瓦圖（Charente-Poitou）地區的乳源，經過48小時發酵製作而成，具有獨特豐富的堅果、榛果風味，產品特性也適合用於酥皮、派皮、丹麥可頌類商品，不僅被世界麵包大賽 Mondial du Pain及世界盃麵包大賽 Coupe du Monde de la Boulangerie選為指定材料，也被外界譽為「奶油界的勞斯萊斯」。

至於歷史悠久的國王派，以杏仁奶油餡最為經典，還會在內餡中加入小瓷偶，吃到小瓷偶即代表擁有一整年的好運氣。目前包括北台灣的拾穗、Boulangerie Le Gout，中台灣的Mèlanger Bakery，南台灣的莎士比亞烘焙坊等40餘間烘焙坊，均提供有以蒙太古AOP發酵奶油所製作的「蒙太古經典國王派」，並且搭配上頂級克里特西班牙杏仁粉製作的內餡，交織出細緻的滋味與香氣，也為民眾迎來全年的好運。