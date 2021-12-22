山口百惠兒演出日本國民婚戒新廣告 銀座白石耶誕優惠

來自日本的婚禮珠寶專賣店銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI），以在本季推出全新的形象廣告，由以「在世界的中心呼喊愛情」創下85億日圓驚人票房神話的日本知名導演行定勳執導，日前正式發布完結篇-再次誓約（再求婚篇），由傳奇螢幕佳偶山口百惠與三浦友和的演員兒子三浦貴大主演，演出結婚5年的夫妻在經歷意見分歧後重拾羈絆的真摯愛情故事，以細膩而寫實的手法呈現小夫妻的日常瑣事，傳遞真摯動人的情感。

這是日本國民婚鑽戒品牌銀座白石相隔一年半，再度與行定勳合作，以「鑽石是相愛倆人之間羈絆的象徵為主題、並延續前兩部廣告劇情。在片中出現的Saint glare訂婚鑽戒，在形象廣告第一部以及前傳都有出現，是品牌備受歡迎的經典款式，戒台設計帶有柔和的弧度，量測網內收窄，彰顯主鑽的耀眼光芒。銀座白石並自即日起至12月31日止，推出限量日本嚴選GIA等三重鑑定鑽石優惠，並提供訂婚鑽戒成約贈銀座白石訂製珠寶盒、結婚對戒成約贈銀座白石雪季限定書約等多項好禮。 日本婚鑽戒品牌銀座白石推出冬季全新品牌形象廣告。圖／銀座白石提供 女主角土村芳。圖／銀座白石提供 男主角三浦貴大。圖／銀座白石提供 Saint glare訂婚鑽戒，戒台22,000元起，鑽石價格另洽。圖／銀座白石提供 導演行定勳。圖／銀座白石提供