「台南時間」做年菜！黑橋牌推出慢燉系列料理
2015年美國CNN介紹台南為台灣的美食首都，因此，對於台南料理職人堅持以慢工細火熬煮美味所花費的時間，一般稱之為「台南時間」。台南出身的黑橋牌，今年就以「台南時間」料理年菜，從烏參干貝佛跳牆、老菜脯鮮蛤雞、五柳枝黃金鯧，到守歲時間的點心系列。
立足於台南一甲子的黑橋牌，今年將「肉品專家」的精神擴大至年菜，像是象徵「吉祥如意福壽雙全」的烏參干貝佛跳牆，特選黑玉參、南日鮑、干貝、酥炸排骨與銀杏等食材，經過10多道工序與長時間細火慢燉，成就一盅料軟湯濃的美味。年菜經典老菜脯鮮蛤雞，則選用「養生黑金」之稱的客家老菜脯，加上飽滿鮮美蛤蜊、整隻鹿野土雞細火慢燉，味濃郁甘醇。來自先人智慧的惜福菜五柳枝黃金鯧，是台南經典的古早味，將5種不同的蔬菜切成絲，履歷生產黃金鯧配搭甘而不甜、酸卻帶有層次的醬汁，在視覺或味覺感受都很豐美。
除了年菜，黑橋牌也新推出香腸豬肉水晶餃，彈牙的外皮包覆著黑橋牌一甲子的「香腸」，加入甜脆筍丁、台灣優質豬肉，鹹香提味不膩口；象徵「鴻運高升」的蘿蔔糕，除了熱銷多年的香腸蘿蔔糕，也全新推出櫻花蝦干貝蘿蔔糕；像極了元寶的水餃，黑豬肉、香腸豬兩種口味歷年熱賣；至於象徵「包金」的肉包，也加入黑橋牌明星商品香腸，並使用台灣優質豬肉、鮮採香菇及鹹香蛋黃增添豐富口感，也是年節不敗的熱銷商品。
今年禮盒款，主打黑豬秘饌禮盒，內含黑橋牌極品黑豬美味，特選黑豬肉香腸、黑豬石板烤肉、日式照燒黑豬梅花肉。業者表示，由喜氣的紅和貴氣的金搭配的金鑲禮盒，內含近幾年深受台灣人喜歡並在黑橋牌門市及各大超市量販連續兩年銷售額都增加百分之三十的廣式風味肝臘腸，也是不容錯過的經典商品。
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