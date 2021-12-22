「台南時間」做年菜！黑橋牌推出慢燉系列料理

2015年美國CNN介紹台南為台灣的美食首都，因此，對於台南料理職人堅持以慢工細火熬煮美味所花費的時間，一般稱之為「台南時間」。台南出身的黑橋牌，今年就以「台南時間」料理年菜，從烏參干貝佛跳牆、老菜脯鮮蛤雞、五柳枝黃金鯧，到守歲時間的點心系列。

立足於台南一甲子的黑橋牌，今年將「肉品專家」的精神擴大至年菜，像是象徵「吉祥如意福壽雙全」的烏參干貝佛跳牆，特選黑玉參、南日鮑、干貝、酥炸排骨與銀杏等食材，經過10多道工序與長時間細火慢燉，成就一盅料軟湯濃的美味。年菜經典老菜脯鮮蛤雞，則選用「養生黑金」之稱的客家老菜脯，加上飽滿鮮美蛤蜊、整隻鹿野土雞細火慢燉，味濃郁甘醇。來自先人智慧的惜福菜五柳枝黃金鯧，是台南經典的古早味，將5種不同的蔬菜切成絲，履歷生產黃金鯧配搭甘而不甜、酸卻帶有層次的醬汁，在視覺或味覺感受都很豐美。

除了年菜，黑橋牌也新推出香腸豬肉水晶餃，彈牙的外皮包覆著黑橋牌一甲子的「香腸」，加入甜脆筍丁、台灣優質豬肉，鹹香提味不膩口；象徵「鴻運高升」的蘿蔔糕，除了熱銷多年的香腸蘿蔔糕，也全新推出櫻花蝦干貝蘿蔔糕；像極了元寶的水餃，黑豬肉、香腸豬兩種口味歷年熱賣；至於象徵「包金」的肉包，也加入黑橋牌明星商品香腸，並使用台灣優質豬肉、鮮採香菇及鹹香蛋黃增添豐富口感，也是年節不敗的熱銷商品。