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芒果乾入菜！「香芒蜜梅雞」奪梅嶺梅子創意料理第一

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
梅嶺梅子創意料理競賽，由揚梅吐氣餐廳「梅山耀喜」奪得第二名。圖／陳居峰提供
梅嶺梅子創意料理競賽，由揚梅吐氣餐廳「梅山耀喜」奪得第二名。圖／陳居峰提供

由梅嶺休閒農業區和遠東科技大學教授張美玲合作舉辦的台南梅嶺梅子創意料理競賽，15家梅嶺餐飲業者參加競賽，邀請中華醫事科技大學餐飲系、遠東科大餐飲系、高英工商餐管系老師當評審老師，結果由福來梅子雞餐廳以「香芒蜜梅雞」奪第一，業者陳居峰說最大的特色是用芒果乾入菜，口味意外的搭配，現點熱熱吃和冷藏宅配加熱再吃，風味不變。

福來梅子雞餐廳近年來爆紅的是薑黃雞，陳居峰為了在梅子料理上再推陳出新，當地生產的芒果常烘焙成芒果乾，但有時烘焙溫度太高或時間過久，芒果乾賣相不好，想到小時候看媽媽會將烘焙過度的芒果乾拿來做成料理，在研發「香芒蜜梅雞」料理時，除了紫蘇梅，還將芒果乾及龍眼花蜜入菜，芒果乾不是硬硬乾乾的，入菜後變軟又散發出濃郁的芒果香，推出後大受歡迎，目前在餐廳的點菜率僅次於薑黃雞。

梅嶺近年來打造為台南的陽明山，不只冬天的梅花，還有紫牡丹、櫻花、杜鵑及茶花等全年盛開，還有登山步道也吸引很多山友前來健行，順道品嘗梅子相關料理，已是當地重要的旅遊模式，梅嶺休閒農業發展協會透過創意料理競賽，讓餐廳業者能不斷研發新料理，今年還有農特產業者或喜歡廚藝的農家提供創意料理參賽。

目前也有二代或三代返鄉，將傳統產業發揚光大，像福來梅子雞餐廳由第三代推出新品牌「福來了」提供宅配服務；順風梅嶺特產店「梅香蹄花」，以往是在特別節日才販售，也計畫推出外帶或宅配擴大商機。

梅子創意料理得獎名單：

第一名：梅嶺福來梅子雞餐廳「香芒蜜梅雞」以在地芒果乾、龍眼蜂蜜、梅嶺陳年紫蘇梅，做出有層次口感，類似蜜汁雞，帶點酸甜又有芒果香味，這是餐廳創意料理，大獲饕客喜愛。

第二名：揚梅吐氣餐廳「梅山耀喜」，以山藥為主材料，加山葵、黑豆等養生素食食材，搭配 Q梅、梅汁特調酸梅醬，成為一道特色養生素食料理。

第三名：順風梅嶺特產店「梅香蹄花」，以陳年梅和豬腳加特製醬汁，滷出梅子品味的梅香豬腳。另第四名：天香園梅子雞；第五名：棗到了梅嶺休閒採果。

梅嶺梅子創意料理競賽，由順風梅嶺特產店「梅香蹄花」拿下第三名。圖／陳居峰提供
梅嶺梅子創意料理競賽，由順風梅嶺特產店「梅香蹄花」拿下第三名。圖／陳居峰提供
梅嶺梅子創意料理競賽，由梅嶺福來梅子雞餐廳「香芒蜜梅雞」奪得第一名。圖／陳居峰提供
梅嶺梅子創意料理競賽，由梅嶺福來梅子雞餐廳「香芒蜜梅雞」奪得第一名。圖／陳居峰提供
梅嶺梅子創意料理競賽今年參與踴躍，得獎餐廳業者合影，右二為第一名的福來梅子雞餐廳陳居峰。圖／陳居峰提供
梅嶺梅子創意料理競賽今年參與踴躍，得獎餐廳業者合影，右二為第一名的福來梅子雞餐廳陳居峰。圖／陳居峰提供

芒果 創意料理 烘焙

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