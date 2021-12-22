全新防疫旅館！寶璞大飯店開幕即轉型 每晚6,500元起

去年11月停業的台北首都大飯店建國旗艦館，由寶璞大飯店接手後整修，今年12月15日全新營運即投身防疫旅館，即日起開放訂房，全館129間防疫客房，每房每晚6,500元起。業者表示，入住期間將提供星級名店早午晚三餐，「以家鄉傳統好滋味療癒所有回鄉旅客」。

時近年節，全台防疫旅館荒，不少飯店陸續投入轉型，剛開幕的寶璞大飯店也看好市場。寶璞座落於台北市中心、南京東路與建國北路路段，建築外觀採維多利亞古典風格的磚紅色外牆，大廳、客房融合歐洲宮廷藝術風格，主打富麗堂皇、宮廷貴族般的住宿品味，也是台北市飯店中少有的巴洛克式飯店建築。

寶璞大飯店表示，為讓旅客安心入住，將以最高規格清潔，消毒飯店所有空間及客房，並設有電動消毒噴霧機等專業消毒設備。15坪起寬敞舒適的客房，以歐式巴洛克風格設計，每間客房都有大面落地窗及獨立戶外陽台，可隨時欣賞台北市景致。