王力宏CD成耶誕搶手禮物 網友上網徵求眾人笑翻

王力宏婚變事件，連續多日占據媒體版面，即使王發聲明道歉，仍難以平息，而隨著周末耶誕夜來臨，有網友在網路徵求購買「王力宏二手CD」，要用來當成耶誕夜的「惡魔禮物」，瞬間在網路上爆紅，不僅其他網友也搶著買，還有網友一語雙關「這次宏哥要CD多久（遊戲用語指cool down，指要休息一陣再恢復能力）」，讓網友笑翻。

台南一名網友在PTT上徵求購買王力宏的二手CD，表示耶誕夜大家要交換惡魔禮物（指搞怪禮物），想搭最近的時事熱潮，因此上網急徵。

而網友的徵求引發熱議，「收到馬上地板摔爛」、「可惡、剛剛才丟回收車」、「我居然有錄音帶跟親筆簽名CD QQ」、「昨天看到版上有人在贈送」、「最近應該有大量出清潮，哈哈」、「當年為了要握手還買了兩次專輯.......」、「為收到的人感到可憐」、「可以當地獄禮物」。