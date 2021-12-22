高美館《沉默之間》開展！藝術家探索沉默的多元之聲

高雄市立美術館全新展覽《沉默之間》，即日起至2022年4月10日展出。策展人嘉義市立美術館長賴依欣與田倧源共同策畫，邀請台灣、波蘭、奧地利與日本等14組國內外藝術家，透過多元的創作方法，結合物件、裝置、攝影、錄像等媒介，探究當代社會中未被關注的聲音，帶領觀眾重新思考如何透過藝術創作來回應、連結時代議題的可能性。

《沉默之間》是國家文化藝術基金會「視覺藝術策展專案」與東和鋼鐵的資源挹注下，所展開為期三年的展覽計畫。高美館長李玉玲表示，高美館和國藝會長期合作，支持台灣優秀的策展人與其展覽計畫，拓展視覺藝術國際網絡與交流，也豐富了高美館的展覽面向。

策展人賴依欣表示，《沉默之間》以3年前在波蘭、奧地利等國的駐村研究為起點，2020年經歷了COVID-19疫情的艱鉅時期，人們的日常生活、空間的限制透過了科技作為媒介，展開後疫情時代的新面貌，在疫情中應變和延展。

共同策展人田倧源說，在整體展覽與展區動線的規劃上，五大主題由藝術家自我紀錄、映射時代的「個人電影」作為中心，四個子題包括「藝術避難所」、「記錄如何被創造」、「誰的觀點」與「如何重組歷史」，展間各別擁有的空間性質，對應著不同子題與作品，如同穿越在空間裡的多種路徑，呈現呼應展覽主題的沉默之間。