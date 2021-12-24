知名蜂蜜蛋糕店出爐 甜點控們千萬別錯過！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「蜂蜜蛋糕」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大蜂蜜蛋糕品牌，以及十大熱門口味網路聲量排行。

口感綿密的蜂蜜蛋糕一直是人氣的甜點品項之一，除了能作為禮品致贈外，還方便入口，而市面上許多店家會將長崎蛋糕加入蜂蜜，並稱其為蜂蜜蛋糕，也因此有一大部分民眾會將長崎蛋糕與蜂蜜蛋糕視作同樣的東西。

螞蟻人超愛「福砂屋」「全聯」、「義美」紛紛搶佔市場

觀察網友熱議的蜂蜜蛋糕店，來自日本的「福砂屋」及來自高雄的「巴堂」，除了是老字號品牌外，也皆是人氣的伴手禮。其中，「福砂屋」的蛋糕口感濕潤，加上有砂糖在底部，整體吃起來豐富、有層次，有網友就大讚「福砂屋是我的心頭好啊」、「福砂屋超好吃啊，每次必買」，不過也有民眾表示該品牌的蛋糕偏甜，不是螞蟻人建議購買前先想想；「巴堂」則是與一般的蜂蜜蛋糕不同，蛋糕體是紮實型，不少網友表示「蛋糕邊讚讚，之前都三點就到現場等」、「巴堂老字號了！真的很好吃」。

網友熱議8大蜂蜜蛋糕品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而同為台灣知名企業的「全聯」及「義美」也都推出蜂蜜蛋糕，並以「高CP值」來搶佔市場。其中，「全聯」的蜂蜜蛋糕因推出家庭號的超長尺寸，而讓不少網友好奇並上網詢問蜂蜜蛋糕的評價，引來民眾回覆「是綿綿的口感，好吃、cp值高！」、「蜂蜜蛋糕真的是全聯好吃的甜點之一」；另外，「義美」的蜂蜜蛋糕除了因平價便宜，又以「切片」方式做包裝，方便民眾食用而受到不少好評。

「原味」最受網友熱議 「這些」口味能中和蜂蜜的甜

市面上蜂蜜蛋糕口味創意多變，而經典的「原味」，是許多民眾的首選，不少網友在討論時，會提及「原味」口味中所使用的蜂蜜，因此有品牌就推出蜂蜜增量的蜂蜜蛋糕，引來不少網友表示「100%龍眼花蜂蜜的長崎蛋糕感覺就超爆好吃」、「甜而不膩的龍眼蜂蜜香，超級好吃」。

網友熱議10大蜂蜜蛋糕口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而常見的「巧克力」及「抹茶」口味，也深受不少民眾愛戴，許多網友表示巧克力及抹茶的「苦澀」能中和蜂蜜蛋糕的甜，因此就有民眾表示「（蜂蜜蛋糕）我都買巧克力」、「抹茶口味蜂蜜蛋糕很濃厚，甜而不膩的」。除此之外，茶味的「紅茶」及「焙茶」也是備受網友關注，蜂蜜蛋糕帶著茶香，讓許多茶控直呼「茶味的超有興趣」、「焙茶蜂蜜蛋糕好想吃」。

蜂蜜蛋糕因送禮自用兩相宜，而成為熱門的甜點，不過蜂蜜蛋糕的品牌百百種，且各有千秋，口感不同，身為甜點控的你，不妨快去嚐嚐這些備受網友討論的人氣蜂蜜蛋糕吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》