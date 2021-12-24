居家清潔好幫手 各大吸塵器品牌一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「吸塵器」話題的網路聲量表現，帶您了解受網友熱議的八大吸塵器品牌網路聲量排行與六大選購要素有哪些。

現代人上課、上班十分忙碌，沒有時間天天親自打掃家裡，因此許多人會選擇購買吸塵器，來幫忙簡化打掃的內容，然而吸塵器品牌眾多，又該如何選擇呢？

Dyson性價比成討論焦點 伊萊克斯這功能備受喜愛

觀察網友熱議的吸塵器品牌，可發現歐系品牌如「戴森」、「伊萊克斯」皆高居榜上。其中，網友討論多討論戴森的「價格與性能」，如常見網友請益「昂貴的dyson值得嗎？」，引發許多留言「真的很好用，很值得」、「有線的吸力強，大掃除必用」、「光那個吸力就不後悔了」等。而「伊萊克斯」的相關討論則是集中在討論該品牌專利的「毛髮截斷功能」，只要輕踩就能清除纏繞的毛髮，讓不少網友認為實用又便利，也成功引發網友關注。

8大吸塵器品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外，日系品牌如「樂金」、「日立」則常因「刷頭的選擇」引起討論，就有網友針對「樂金」的眾多刷頭種類分享使用心得，並表示「樂金刷頭很多，任何狀況都能應對」；「日立」的迷你刷頭同樣受到網友的好評，提到「上次蜜粉掉地上都吸的乾乾淨淨」、「迷你刷頭超適合清零食屑屑」等，可發現，選擇日系品牌吸塵器的民眾，多注重在其吸塵應用的多樣性。

吸塵器該怎麼選？網友先看機器的清潔吸塵能力

在選購吸塵器時，網友最注重的就是「清潔功能」，就有網友提問關於吸塵器的打掃效果，其中有人分享自身經驗「大範圍打掃首選吸塵器」、「比起掃拖地，吸力強還是最能清乾淨」、「像床、沙發、桌子等有高度的地方都非常好用」，可見網友多認為在打掃環境時，有許多單靠人力是無法完成的，如角落的灰塵、看不見的塵蟎等，還是需要吸塵器的幫助，才能徹底打掃乾淨。

其次，網友對於吸塵器的「造型設計」也有很多的討論，除了常見網友討論吸塵器的直立式造型或體積樣式，有部分民眾更將吸塵器視為家中擺設裝飾的一環，並表示「好用重要，但每天看也很重要」、「選顏色很重要阿，放在家裡每天要看耶」。

吸塵器6大選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外「價格」、「品牌」也是許多網友選購時的考量，就有網友針對「大品牌較貴」的狀況表示「雖然貴，但至少是大牌品質有保障」、「其實像小米CP值就蠻高的，但就是夠用的程度，跟高價位的還是有落差」等，部分民眾仍認為「吸塵器就是一分錢一分貨」，可見根據自身需求選擇才是重點。

每個人在選購吸塵器時，都有各自的考量與理由，除了希望能將家中清掃乾淨，同時還要兼顧荷包，年前大掃除即將到來，若家中灰塵過於棘手，不妨參考網友建議，購入一台符合家中需求的吸塵器試試看吧。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》