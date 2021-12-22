最強廚房神器 日本小V鍋推出鑄鐵平底鍋 手殘也能煮好菜

因為疫情關係，不少人養成在家做菜的習慣，而若是不擅作菜的人，更要挑選好用的鍋具，才能更輕鬆容易煮出好料理。最近備受達人們討論的日本手工職人品牌Vermicular，其琺瑯鑄鐵鍋被暱稱為小V鍋，掀起團購風潮，更是常常缺貨，此次在台灣推出全新尺寸的琺瑯鑄鐵平底鍋，希望「打造全世界最好的平底鍋」，讓平底鍋有良好熱傳討性，親水性琺瑯質地，能讓食材水分被蒸發，濃縮食材的原味，現推出全新20、28公分的尺寸，滿足不同的料理需求。

Vermicular琺瑯鑄鐵平底鍋之前數個月前一上市，至今銷量突破5千組，特別之處是親水性琺瑯塗層，能快速3秒內蒸發多餘水分，適合煎烤排餐、炙燒肉品、煎炒蔬菜等。另外還有遠紅外線導熱效果，炒蔬菜時能保持爽脆口感，並將水份留在食材中，小火就能將肉類表面煎至香酥，且1.5mm厚度的琺瑯鑄鐵鍋，讓女生也能輕鬆主菜。

新推出的20公分，適合做早餐、配菜料理，28公分則可以煎厚牛排、炒菜使用，即日起在hengstyle恆隆行百貨櫃位及hengstyle恆隆行官網開放預購。