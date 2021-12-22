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印花變優雅！The North Face × Gucci第二篇章登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
為了慶祝The North Face × Gucci聯名系列：第二篇章上市，GUCCI也特別在台中新光三越中港店開設了主題快閃店中店，借由燈光與鏡面重現冰川景致，歌頌大自然之美。圖／GUCCI提供
為了慶祝The North Face × Gucci聯名系列：第二篇章上市，GUCCI也特別在台中新光三越中港店開設了主題快閃店中店，借由燈光與鏡面重現冰川景致，歌頌大自然之美。圖／GUCCI提供

今年一月推出的The North Face × Gucci聯名系列，到了年底又再度送上第二波最新產品囉！這次的品項款式更貼近日常造型，而且選擇豐富，從機能休閒到優雅復古風一應俱全，相信一定又會讓兩品牌粉絲為之瘋狂。

GUCCI發佈的全新The North Face × Gucci聯名系列：第二篇章，以前衛時尚美學重塑戶外機能的風格靈感。無論是對於不同目的地與文化的奇遇冒險，或是GUCCI創意總監Alessandro Michele所推崇更具隱喻性的自我探尋，依舊秉持探索之名並以好奇為路標，讓服飾引領穿著者跨越不同邊界，透過多樣視角發現探索的另一面。所以這次的設計從圖騰到剪裁都更加多變，用森林印花、繁複花朵印花打造出襯衫、帽T、夾克、洋裝等，還有很有冬日氛圍的復古提花毛衣、外套，另外兩品牌標誌性的logo也再度相結合，用大色塊的簡約look創作出羽絨背心、羽絨外套、T恤、毛帽、鞋款等等。

目前在全台GUCCI專門店都已可以買到The North Face × Gucci聯名系列：第二篇章，而為了慶祝此系列上市，GUCCI也特別在台中新光三越中港店開設了主題快閃店中店，借由燈光與鏡面重現冰川景致，歌頌大自然之美。

The North Face x Gucci聯名系列：第二篇章 店中店資訊

時間：2021年12月22日（三）～2022年1月20日（四）

地點：Gucci台中新光三越中港店（台中市西屯區台灣大道三段301號1-2F）

為了慶祝The North Face × Gucci聯名系列：第二篇章上市，GUCCI也特別在台中新光三越中港店開設了主題快閃店中店，借由燈光與鏡面重現冰川景致，歌頌大自然之美。圖／GUCCI提供
為了慶祝The North Face × Gucci聯名系列：第二篇章上市，GUCCI也特別在台中新光三越中港店開設了主題快閃店中店，借由燈光與鏡面重現冰川景致，歌頌大自然之美。圖／GUCCI提供
GUCCI發佈全新The North Face × Gucci聯名系列：第二篇章。圖／摘自GUCCI官網
GUCCI發佈全新The North Face × Gucci聯名系列：第二篇章。圖／摘自GUCCI官網
為了慶祝The North Face × Gucci聯名系列：第二篇章上市，GUCCI也特別在台中新光三越中港店開設了主題快閃店中店，借由燈光與鏡面重現冰川景致，歌頌大自然之美。圖／GUCCI提供
為了慶祝The North Face × Gucci聯名系列：第二篇章上市，GUCCI也特別在台中新光三越中港店開設了主題快閃店中店，借由燈光與鏡面重現冰川景致，歌頌大自然之美。圖／GUCCI提供
GUCCI發佈全新The North Face × Gucci聯名系列：第二篇章。圖／摘自GUCCI官網
GUCCI發佈全新The North Face × Gucci聯名系列：第二篇章。圖／摘自GUCCI官網
GUCCI發佈全新The North Face × Gucci聯名系列：第二篇章。圖／摘自GUCCI官網
GUCCI發佈全新The North Face × Gucci聯名系列：第二篇章。圖／摘自GUCCI官網

Gucci 品牌 快閃

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