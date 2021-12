有請早餐界巨星 虎年最有話題的時尚聯名系列登場！

迎接農曆虎年的到來,淘氣搞怪的義大利時尚品牌MOSCHINO又出奇招,選擇以家喻戶曉的家樂氏玉米片「東尼老虎」作為主角,打造全新農曆新年膠囊系列「MOSCHINO TONY THE TIGER」。不同於寫實的威猛老虎形象,從小陪伴許多人長大的東尼有著俏皮可愛的外表,配上特別修改的商標,相信一定會讓許多熱愛童趣、卡通時尚的人愛不釋手。

家樂氏玉米片的「東尼老虎」是全球許多人的共通記憶,簡直可以說是早餐界的大明星。這次剛好迎來農曆的虎年,恰恰是請他出場的最佳時機!MOSCHINO創意總監Jeremy Scott把這位早餐明星帶入義大利奢侈品世界,用絲印或刺繡方式將他呈現在Oversize與合身版T-shirt、大學T、大學T連身裙及短褲等單品上,原本玉米片外盒上的品牌字樣被改成「MOSCHINO MILANO」,也可以看到「GR-R-REAT Couture」的語句,另外有幾款東尼老虎的紅色領巾上也被寫上「MOSCHINO」,有些圖樣中的他更穿戴著經典MOSCHINO標誌金鍊和標示吊飾,巧妙翻玩原本大眾熟悉的廣告形象。此外,這系列也推出了以東尼身上的紋路為主軸的印花夾克、短褲等。