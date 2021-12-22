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有請早餐界巨星 虎年最有話題的時尚聯名系列登場！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
淘氣搞怪的義大利時尚品牌MOSCHINO以家喻戶曉的家樂氏玉米片「東尼老虎」作為主角，打造全新農曆新年膠囊系列「MOSCHINO TONY THE TIGER」。圖／MOSCHINO提供
淘氣搞怪的義大利時尚品牌MOSCHINO以家喻戶曉的家樂氏玉米片「東尼老虎」作為主角，打造全新農曆新年膠囊系列「MOSCHINO TONY THE TIGER」。圖／MOSCHINO提供

迎接農曆虎年的到來，淘氣搞怪的義大利時尚品牌MOSCHINO又出奇招，選擇以家喻戶曉的家樂氏玉米片「東尼老虎」作為主角，打造全新農曆新年膠囊系列「MOSCHINO TONY THE TIGER」。不同於寫實的威猛老虎形象，從小陪伴許多人長大的東尼有著俏皮可愛的外表，配上特別修改的商標，相信一定會讓許多熱愛童趣、卡通時尚的人愛不釋手。

家樂氏玉米片的「東尼老虎」是全球許多人的共通記憶，簡直可以說是早餐界的大明星。這次剛好迎來農曆的虎年，恰恰是請他出場的最佳時機！MOSCHINO創意總監Jeremy Scott把這位早餐明星帶入義大利奢侈品世界，用絲印或刺繡方式將他呈現在Oversize與合身版T-shirt、大學T、大學T連身裙及短褲等單品上，原本玉米片外盒上的品牌字樣被改成「MOSCHINO MILANO」，也可以看到「GR-R-REAT Couture」的語句，另外有幾款東尼老虎的紅色領巾上也被寫上「MOSCHINO」，有些圖樣中的他更穿戴著經典MOSCHINO標誌金鍊和標示吊飾，巧妙翻玩原本大眾熟悉的廣告形象。此外，這系列也推出了以東尼身上的紋路為主軸的印花夾克、短褲等。

「MOSCHINO TONY THE TIGER」農曆新年膠囊系列，即日起在MOSCHINO微風信義2F、敦化SOGO 2F、BLUEBELL復北門市與高雄漢神4F專門店販售。

大學T，23,300元。圖／MOSCHINO提供
大學T，23,300元。圖／MOSCHINO提供
淘氣搞怪的義大利時尚品牌MOSCHINO以家喻戶曉的家樂氏玉米片「東尼老虎」作為主角，打造全新農曆新年膠囊系列「MOSCHINO TONY THE TIGER」。圖／MOSCHINO提供
淘氣搞怪的義大利時尚品牌MOSCHINO以家喻戶曉的家樂氏玉米片「東尼老虎」作為主角，打造全新農曆新年膠囊系列「MOSCHINO TONY THE TIGER」。圖／MOSCHINO提供
大學T連身裙，30,500元。圖／MOSCHINO提供
大學T連身裙，30,500元。圖／MOSCHINO提供
淘氣搞怪的義大利時尚品牌MOSCHINO以家喻戶曉的家樂氏玉米片「東尼老虎」作為主角，打造全新農曆新年膠囊系列「MOSCHINO TONY THE TIGER」。圖／MOSCHINO提供
淘氣搞怪的義大利時尚品牌MOSCHINO以家喻戶曉的家樂氏玉米片「東尼老虎」作為主角，打造全新農曆新年膠囊系列「MOSCHINO TONY THE TIGER」。圖／MOSCHINO提供
淘氣搞怪的義大利時尚品牌MOSCHINO以家喻戶曉的家樂氏玉米片「東尼老虎」作為主角，打造全新農曆新年膠囊系列「MOSCHINO TONY THE TIGER」。圖／MOSCHINO提供
淘氣搞怪的義大利時尚品牌MOSCHINO以家喻戶曉的家樂氏玉米片「東尼老虎」作為主角，打造全新農曆新年膠囊系列「MOSCHINO TONY THE TIGER」。圖／MOSCHINO提供
寬版T-shirt，18,300元。圖／MOSCHINO提供
寬版T-shirt，18,300元。圖／MOSCHINO提供
淘氣搞怪的義大利時尚品牌MOSCHINO以家喻戶曉的家樂氏玉米片「東尼老虎」作為主角，打造全新農曆新年膠囊系列「MOSCHINO TONY THE TIGER」。圖／MOSCHINO提供
淘氣搞怪的義大利時尚品牌MOSCHINO以家喻戶曉的家樂氏玉米片「東尼老虎」作為主角，打造全新農曆新年膠囊系列「MOSCHINO TONY THE TIGER」。圖／MOSCHINO提供
淘氣搞怪的義大利時尚品牌MOSCHINO以家喻戶曉的家樂氏玉米片「東尼老虎」作為主角，打造全新農曆新年膠囊系列「MOSCHINO TONY THE TIGER」。圖／MOSCHINO提供
淘氣搞怪的義大利時尚品牌MOSCHINO以家喻戶曉的家樂氏玉米片「東尼老虎」作為主角，打造全新農曆新年膠囊系列「MOSCHINO TONY THE TIGER」。圖／MOSCHINO提供
也有以東尼身上的紋路為主軸的設計。圖／MOSCHINO提供
也有以東尼身上的紋路為主軸的設計。圖／MOSCHINO提供
也有以東尼身上的紋路為主軸的設計。圖／MOSCHINO提供
也有以東尼身上的紋路為主軸的設計。圖／MOSCHINO提供

義大利 早餐

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