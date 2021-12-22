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ChargeSPOT也能「悠遊付」限時推出捷運借電1小時免費
進軍台灣市場近3年、全台充電站設置已累積近5,000座，近期更全面進駐台北捷運全線的ChargeSPOT，為了滿足廣大捷運族的充電需求，宣布與悠遊卡公司聯手，開通全新「悠遊付」支付功能，首次使用悠遊付借電，即「五倍奉還」送你借電券。
看準捷運族在通勤過程中使用行動裝置的高度需求，以及路程中常面臨手機沒電的困擾，ChargeSPOT與台北捷運公司共同合作，讓ChargeSPOT充電站全面進駐台北捷運站全線，包含環狀線及地下街共134個站點，憑藉行動電源高度移動便利性的優勢，A站借B站還超方便，不受地點限制，成為捷運通勤族的沒電救星。
租借 ChargeSPOT，每單次租借首日每小時12元台幣，單日最高36元台幣，現在除提供信用卡、LINE Pay、Apple Pay、街口支付及遠傳電信代收等行動支付外，許多捷運通勤族慣用的悠遊付也可使用。
為歡慶ChargeSPOT全面進駐台北捷運，以及開通全新悠遊付支付功能，ChargeSPOT祭出限時借電優惠活動，自即日起至2022年1月22日止，捷運借電即享1小時免費；活動期間首次使用悠遊付租借ChargeSPOT，還可獲得5張1小時免費借電券。
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