2021台北國際食品展今展開 疫情下推線上媒合
2021台北國際食品展今展開，有108家廠商參展，今年因為疫情關係，因應消費市場轉變，主推加工即時包，同時也舉辦線上洽商媒合會，希望在無法出國的狀況下，也能與國際買家接觸。
農委會副主委陳添壽表示，今年因為疫情改變了許多方式，除了實體展外，還有線上展，透過線上展媒合的，尤其是日本、澳洲，約有300多家，除了農產品外，還包括即時、創新產品推廣，他舉例，包括米粉即時包，甚至也有漁產品的即時包不段創新研發，包括常溫產品、調理包等都可選擇。
今年食品展台灣館分為七大展區，除了農糧、畜禽產品、水產品外，還包括即時調理食品、休閒化產品等，包括「毛豆」、「醉雞」、「烏魚子」、「沖泡式米粉」等等，都是方便可食，是今年與國外洽商的主力。
台北國際食品展今起一連四天，除買家外，民眾僅能在12月25日入場，特別提醒民眾留意。
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