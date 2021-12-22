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點數經濟夯！OPEN POINT攜手鹿港天后宮首推「數位點燈祈福」

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
迎接2022虎年，OPEN POINT點數生態圈歲末犒賞會員活動加碼，自12月24日起連續22天推出「數位戳戳樂」活動。圖／7-ELEVEN提供
迎接2022虎年，OPEN POINT點數生態圈歲末犒賞會員活動加碼，自12月24日起連續22天推出「數位戳戳樂」活動。圖／7-ELEVEN提供

帶起點數經濟風潮的OPEN POINT生態圈，以會員、點數、支付3大策略深入1,400萬會員生活日常，今宣布自12月24日起連續22天推出「數位戳戳樂」活動，天天用1點就有機會抽中5,000元7-ELEVEN數位紅包、888點OPEN POINT以及熱門美食優惠券等20項大獎，更領先零售、首度攜手鹿港天后宮推出「數位點燈祈福」活動，不用出門人擠人，歡喜平安迎虎年。

OPEN POINT生態圈自2014年攜手愛金卡公司共同以點數、支付2大神器，鋪天蓋地深入全通路市場，跨通路打入超商、量販、藥妝、百貨、銀行、外送、旅遊、交通等多元產業、與50大民生品牌共同打造OPEN POINT一日生活圈，食衣住行育樂OPEN POINT全包辦，線上、線下上萬個服務據點不定期推出會員專屬服務與優惠好康，讓許多會員日常生活完全離不開。OPEN POINT生態圈更自2015年首推專屬App、下載量累積至今已突破1,200萬，2021年更達到每3人就有1人安裝OPEN POINT App的超高滲透率。

歲末送舊迎新，許多民眾都會至傳統廟宇點燈祈福，OPEN POINT自12月23日起跨界攜手鹿港天后宮推出「數位點燈祈福」活動，只要600點OPEN POINT即可透過App線上點燈，無須本人親自跑一趟宮廟、線上可任選5大祈福燈種保平安，包含安太歲、光明燈 、文昌燈、拜斗燈 、月老姻緣簿，由宮廟專人為信徒點燈，完成後宮廟還會以平信寄出贈禮與通知函。

另外，OPEN POINT會員每週最期待的週四驚喜日12月23日也將超值登場，多款商品開啟App就可用超值點數免費換回家，包含迎新年送禮必備的可口上賓蛋捲禮盒，原價199元用66點即可免費換；此外，更精選國際熱賣的零食、飲料，包含最新上市的韓國Sweetory優格QQ白可可球、泰國FISHO辣味海鮮風味魚絲條、北海道大雪山天然礦泉水等，10點即可線上兌換、線下就近到7-ELEVEN取貨，數量有限，會員快手刀搶一波。

7-ELEVEN領先零售、首度攜手鹿港天后宮推出「數位點燈祈福」活動，免出門線上用點數就能完成。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN領先零售、首度攜手鹿港天后宮推出「數位點燈祈福」活動，免出門線上用點數就能完成。圖／7-ELEVEN提供
0OPEN POINT會員最愛週四驚喜日12月23日超值登場，多款年節送禮、日常療癒商品開啟App就可用超值點數免費換回家。圖／7-ELEVEN提供
0OPEN POINT會員最愛週四驚喜日12月23日超值登場，多款年節送禮、日常療癒商品開啟App就可用超值點數免費換回家。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT生態圈滲透率超強，每3人就有1人擁有OPEN POINT App。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT生態圈滲透率超強，每3人就有1人擁有OPEN POINT App。圖／7-ELEVEN提供

鹿港天后宮 海鮮

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