點數經濟夯！OPEN POINT攜手鹿港天后宮首推「數位點燈祈福」

帶起點數經濟風潮的OPEN POINT生態圈，以會員、點數、支付3大策略深入1,400萬會員生活日常，今宣布自12月24日起連續22天推出「數位戳戳樂」活動，天天用1點就有機會抽中5,000元7-ELEVEN數位紅包、888點OPEN POINT以及熱門美食優惠券等20項大獎，更領先零售、首度攜手鹿港天后宮推出「數位點燈祈福」活動，不用出門人擠人，歡喜平安迎虎年。

OPEN POINT生態圈自2014年攜手愛金卡公司共同以點數、支付2大神器，鋪天蓋地深入全通路市場，跨通路打入超商、量販、藥妝、百貨、銀行、外送、旅遊、交通等多元產業、與50大民生品牌共同打造OPEN POINT一日生活圈，食衣住行育樂OPEN POINT全包辦，線上、線下上萬個服務據點不定期推出會員專屬服務與優惠好康，讓許多會員日常生活完全離不開。OPEN POINT生態圈更自2015年首推專屬App、下載量累積至今已突破1,200萬，2021年更達到每3人就有1人安裝OPEN POINT App的超高滲透率。

歲末送舊迎新，許多民眾都會至傳統廟宇點燈祈福，OPEN POINT自12月23日起跨界攜手鹿港天后宮推出「數位點燈祈福」活動，只要600點OPEN POINT即可透過App線上點燈，無須本人親自跑一趟宮廟、線上可任選5大祈福燈種保平安，包含安太歲、光明燈 、文昌燈、拜斗燈 、月老姻緣簿，由宮廟專人為信徒點燈，完成後宮廟還會以平信寄出贈禮與通知函。