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200組！台南便利送虎年嚴選年菜組合 23日開搶早鳥優惠

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
「台南便利送」虎年嚴選年菜組合，23日開搶第二波早鳥優惠。圖／經發局提供
「台南便利送」虎年嚴選年菜組合，23日開搶第二波早鳥優惠。圖／經發局提供

台南市公有市場推出虎年傳統市場年菜便利送，年菜與伴手禮線上選購宅配到府，第一波早鳥訂購在12月18日開賣，限量1百組下殺1折，不到10分鐘立刻搶購一空！如果沒有搶到1折的民眾也不要氣餒，23日推出的第二波優惠將有更多的年菜及伴手禮組合，組數也多達200組。

台南市場處在年節將至，結合台南便利送推出虎年年菜與伴手禮組合搶攻年菜商機，早鳥訂購即享免運優惠，第一波年菜預購活動已搶購一空，第二波自12月23至27日限量200組下殺2折、12月28至明年元旦限量300組下殺3折，加碼專區滿500元折100元、滿1000元折200元等滿額折扣，絕對讓民眾不只吃得滿意，買的更超值。

經發局表示，為了讓更多民眾都能在家就享用到市場名攤美味或總舖師的手路菜，在每一波優惠組數完售時，就會開放「500元折100元加碼專區」，民眾可自由選購年菜及伴手禮單品，市府提醒民眾加碼專區也是限量推出的喔，推薦大家可早早搶購。

經發局長陳凱凌表示， 12月23日的第二波年菜早鳥限量預購活動，折扣組數高達200組，還推出更多組合供民眾選擇，有開元市場「五福臨門團圓年菜」（醉雞腿、獅子頭、豬腳、糖醋魚、花枝丸）、「事事如意富貴年菜」（半隻烤雞、花枝丸、獅子頭、醉蝦），以及保安市場的「闔家慶有餘」（紅燒吳郭魚、燻雞、鹹水鴨、豬心切盤）。

伴手禮方面，開元市場「一口烏魚子」是冬季限定的美食！保安市場的「澎湖飛卷片」採用新鮮魷魚全程低溫烘焙，常溫下食用口感鮮甜、軟嫩適中、絲絲分明，冷藏食用較有嚼勁、越嚼越香。

無論是親友餐敘、團圓圍爐或送禮都能在台南便利送一站購足，市場美食不論食材或烹煮方式都是經過精心把關，即使在家加熱也能品嘗到最幸福的美味，推薦民眾千萬不要錯過此次優惠活動，欲瞭解更多活動訊息歡迎至台南便利送官網查詢。

年菜 台南 伴手禮

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