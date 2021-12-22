全家App大改版 新增「全+1商城」4平台買即送50元酷碰 再抽電動機車

全家會員突破1,450萬，宣布即日起推出會員App史上最大改版，新增「全+1商城」功能，精選8大類、近4千項商品，食品種類最為多元，囊括冷凍調理美食、聯名美食、團購美食、生鮮蔬菜、素食專區，更獨家開賣板橋糕餅名店小潘鳳凰酥6入規格、屯京拉麵冷凍調理包等特色商品。歡慶開站，自12月23日起至1月11日推出買就送、買就抽的活動，凡消費即送50元酷碰券乙張，還有機會抽中光陽電動機車，每日更推出限時下殺閃購，主打專櫃級美妝保養品，全都500元有找，年終最大檔就趁現在。

根據資策會2020年調查，全家名列台灣消費者最常使用的超商通路App之冠。總是率先推出各種創新服務的全家App，包含隨買跨店取1年35億元業績再創新高，捐點做公益年募10億愛心點，超方便的「地圖趣」服務，一指搜尋友善食光、蔬食產品、鼎泰豐人氣鮮食在何處，也吸引了超過500萬人次點閱使用。

全家便利商店會員暨數據治理部部長黃士杰表示，此次大規模改版，將會員服務正式跨足至會員電商，串連線上線下的會員購物需求，佈建OMO全通路的顧客體驗。會員購物專屬的「全+1商城」即日起於全家App、MyFamiPort App中同步開站，有高達近4千項商品供會員遊逛選購，輕鬆一站購足生活所需、滿足網購樂趣。

在「全+1商城」中，消費者能透過搜尋、加入收藏、設定開賣提醒掌握必買商品；依照商品種類不同，還可選擇「全家」店取或是宅配服務，享受更便利、順暢的消費體驗。除此之外，App首頁設計也大幅優化，並增加熱門主題頁面，讓會員可以隨時掌握網路夯品，喜歡還能直接於App中下單購買。

歡慶改版，12月23日起至1月11日「隨買跨店取」、「隨買預約取」、「兌點趣」、「全+1商城」4大平台同慶App升級，凡於4大平台消費，即送50元酷碰券乙張，每位會員限領3次，還可加碼抽光陽Ionex電動機車。同期間，隨買跨店取每日10點推出閃購5折起優惠商品，包含Let's Café特濃經典美式與特濃經典拿鐵、濃靜岡抹茶拿鐵、FamilyMart Collection小分子氣泡水系列、瓶裝茶系列等買1送1，總共總共有近70項商組優惠，每日10點開放線上搶購。