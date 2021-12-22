快訊

寫作光宙的Pikachu？日本「漢字魔力」命名學

「映動台中 光織大里」燈會明開跑 三大主題裝置亮相

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
光照裝置藝術「關鍵IN」設置於大里國民暨兒童運動中心周邊。圖／台中市政府提供
光照裝置藝術「關鍵IN」設置於大里國民暨兒童運動中心周邊。圖／台中市政府提供

台中市政府推出的「映動台中．光織大里」燈會，將於12月23日晚上7點在大里運動公園中央廊道舉行點燈儀式，每晚6點到10點展出精采的燈光秀，還有長達500公尺的燈光廊道，以及三大主題裝置作品，展期至明年2月28日止。

文化局表示，燈會規劃「纖維」、「樂活」、「酷運動」三大主題展區，並分別在大里運動公園、大里國民暨兒童運動中心和纖維工藝博物館前廣場，打造「剎那」、「關鍵IN」及「永恆」等3件光影裝置藝術作品，成為光影廊道上的亮點。

文化局指出，座落於大里運動公園的「剎那」，以跳水選手的預備動作為意象，並搭配燈光和音效完成跳水的動態意象；「關鍵IN」設置於大里國民暨兒童運動中心周邊，以巨大的羽球與燈光律動，營造2021年東京奧運男子雙打獲得金牌的關鍵壓線時刻，也突顯出大里國民暨兒童運動中心和大里運動公園的運動風。

座落於纖維工藝博物館前廣場的「永恆」，利用「纖維」為主要材質，在大型六角球體的不同切面，巧妙安置編、結、織、染、繡的工序技法，呼應纖維工藝博物館的主題性，象徵纖維工藝在人類歷史中所佔據的永恆價值。

此外，國光里活動中心現為里民重要的活動場域，此次設計以「樂活」為主題，以垂掛燈飾勾勒出活動中心的樣貌，並在活動中心的迎賓大道設有溫暖的燈飾，歡迎民眾散步駐足。

3座光照裝置藝術外，中央廊道周邊同樣繽紛亮眼。圖／台中市政府提供
3座光照裝置藝術外，中央廊道周邊同樣繽紛亮眼。圖／台中市政府提供
「關鍵IN」搭配上折射片，更顯出炫目的效果。圖／台中市政府提供
「關鍵IN」搭配上折射片，更顯出炫目的效果。圖／台中市政府提供

博物館 東京奧運

延伸閱讀

迎接耶誕在台中！ 全市「亮」起來

第三個城市！寶可夢GO Tour結合明年高雄燈會 抓寶GO

竹山竹藝燈會12月31日開幕 今年客製化好禮相送迎客

說走就走！大里海堤望海聽濤 讓人心滿意足

相關新聞

【專訪】漫舞輕托狂想 領導品牌綻放光彩

掌握愈趨成熟的設計步調，在快速轉換變動的室內設計流行市場中， 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 帶領品牌站穩腳步，並以多元興趣培養穩固的軟實力，創造、領導團隊往全新的設計項目前進。

全家App大改版 新增「全+1商城」買再抽電動機車

全家會員突破1,450萬，宣布即日起推出會員App史上最大改版，新增「全+1商城」功能，精選8大類、近4千項商品，食品種...

「映動台中 光織大里」燈會明開跑 三大主題裝置亮相

台中市政府推出的「映動台中．光織大里」燈會，將於12月23日晚上7點在大里運動公園中央廊道舉行點燈儀式，每晚6點到10點...

金色葫蘆墩24日耶誕夜登場 無人機表演驚豔

葫蘆墩好美！台中市觀光旅遊局以豐原「稻穗」特色及冬令時節為背景，搭配葫蘆墩公園原有地景風貌，以「豐遊」為主軸，結合冬季充...

周末耶誕節 新北陶博館推應景彩繪

後天就是平安夜，陶博館陶藝研習室應景推出由襪子、耶誕樹等耶誕節常見元素的「耶誕花環」彩繪體驗，親自動手製作唯美可愛禮物。...

浪琴巨擘系列月相腕表 為年末巧劃甜蜜句點

人類的作息以太陽為主。在農業社會時代，日出而作、日落而息決定了一天的節奏，是為理性。連帶的人類閱讀時間的節奏也是以太陽為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。