「映動台中 光織大里」燈會明開跑 三大主題裝置亮相
台中市政府推出的「映動台中．光織大里」燈會，將於12月23日晚上7點在大里運動公園中央廊道舉行點燈儀式，每晚6點到10點展出精采的燈光秀，還有長達500公尺的燈光廊道，以及三大主題裝置作品，展期至明年2月28日止。
文化局表示，燈會規劃「纖維」、「樂活」、「酷運動」三大主題展區，並分別在大里運動公園、大里國民暨兒童運動中心和纖維工藝博物館前廣場，打造「剎那」、「關鍵IN」及「永恆」等3件光影裝置藝術作品，成為光影廊道上的亮點。
文化局指出，座落於大里運動公園的「剎那」，以跳水選手的預備動作為意象，並搭配燈光和音效完成跳水的動態意象；「關鍵IN」設置於大里國民暨兒童運動中心周邊，以巨大的羽球與燈光律動，營造2021年東京奧運男子雙打獲得金牌的關鍵壓線時刻，也突顯出大里國民暨兒童運動中心和大里運動公園的運動風。
座落於纖維工藝博物館前廣場的「永恆」，利用「纖維」為主要材質，在大型六角球體的不同切面，巧妙安置編、結、織、染、繡的工序技法，呼應纖維工藝博物館的主題性，象徵纖維工藝在人類歷史中所佔據的永恆價值。
此外，國光里活動中心現為里民重要的活動場域，此次設計以「樂活」為主題，以垂掛燈飾勾勒出活動中心的樣貌，並在活動中心的迎賓大道設有溫暖的燈飾，歡迎民眾散步駐足。
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