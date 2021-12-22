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周末耶誕節 新北陶博館推應景彩繪

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
即日起至110年12月31日「耶誕花環」彩繪體驗活動，親自動手製作繽紛可愛的耶誕節裝飾。圖／陶博館提供
即日起至110年12月31日「耶誕花環」彩繪體驗活動，親自動手製作繽紛可愛的耶誕節裝飾。圖／陶博館提供

後天就是平安夜，陶博館陶藝研習室應景推出由襪子、耶誕樹等耶誕節常見元素的「耶誕花環」彩繪體驗，親自動手製作唯美可愛禮物。即日起至12月31日可購票報名，與家人、朋友共享冬季假日的溫馨。

由陶藝研習室教師將襪子、耶誕樹、拐杖、餅乾、禮物等耶誕節常見物品，素燒成可愛的造形小陶磚。民眾只要用壓克力顏料揮灑創意彩繪陶磚，搭配繽紛馬賽克，運用巧思裝飾圈型陶環，並且在金蔥緞帶串起來的陶製許願吊牌上，寫上祝福和願望，就可完成一件帶有溫馨可愛感的花環吊飾。

陶藝研習室開放時段為每天上午9時30分至12時、平日下午13時30分至17時、假日下午13時30分至17時30分，體驗費用為250元，在陶博館1樓「課程購票機」購票，就能前往教室製作，即時享受陶藝的趣味時光。

陶博館補充，即日起至明年1月2日，在陶博館1樓大廳「耶誕珠寶派對—新北技職教育陶瓷金工成果展」展出結合科技大學、高職與國中的技職教育、珠寶商、陶藝師的產業實務、技職教師的研習培力，展出全國唯一「八年一貫珠寶金工班」、「金工設計職業試探專班」學生作品及「新北市全國精品金工競賽」得獎作品，表現天馬行空的想像力。

無法親自到陶博館體驗彩繪的人，也能上陶瓷學院網站購買「耶誕花環」材料包。圖／陶博館提供
無法親自到陶博館體驗彩繪的人，也能上陶瓷學院網站購買「耶誕花環」材料包。圖／陶博館提供

陶藝 珠寶

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