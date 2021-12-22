浪琴巨擘系列月相腕表 為年末巧劃甜蜜句點

人類的作息以太陽為主。在農業社會時代，日出而作、日落而息決定了一天的節奏，是為理性。連帶的人類閱讀時間的節奏也是以太陽為主軸。相較之下，與潮汐、昏黃相關，有著陰晴圓缺變化的月亮則是感性的代表。每到年底，情人、朋友間的餽贈已成情意的展現，瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）便於近日推出巨擘（Master）系列的月相男表與月相女士腕表，以滿月時的圓滿，象徵年終時犒賞自己、為一年劃下落幕的甜蜜句點。

事實上，同樣是禮物。閃耀、能夠與時間息息相關的手表，是時間的具體展示，在無形中回應了彼此的過去，同時也代表展望、延續兩個人的未來。精密的手表本身富含了收藏的工藝價值，像是見證兩人關係的豐碩成果，而透過閃耀的鑽石，更能輝映彼此曾經留下的甜蜜回憶，也讓兩人一同展開時間、美學、生活上的同步與共鳴。

擁有近兩百年歷史的浪琴（Longines），旗下系列眾多，而巨擘（Master）系列則是複雜功能、高階款式的舵手。複雜的即時碼表功能、甚至是具有飛返視覺的「逆跳（Retrograde）」功能，都曾在巨擘系列上現身。如此說來，巨擘也等同浪琴的老大哥、台柱，有其經典意味。

巨擘的女士月相腕表（L2.409.4.87.2），滿足了女性對於精密機械工藝，以及手腕上輕奢珠寶的雙重需求。精鋼表殼特別使用了散發柔美光澤的白色珍珠母貝面盤，同時用以指示小時的12個小時時標，更用上12顆鑽石，讓閃耀與柔美的兩種光澤同時出現在表面之中。浪琴的品牌字樣與經典的雙翼沙漏Logo位於12點鐘方向，同時表款的「嬌」點：月相顯示則和日期共用於了同一個次表盤（sub-dial）。時間顯示的動力來自於浪琴表獨家的L899.5自動上鏈機芯，因其使用了矽游絲，再具備輕盈、抗磁、精準等眾多特點，34毫米的尺寸，大小適中，有存在感卻又方便造型，風格百搭，訂價約90,300元。