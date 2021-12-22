獲紅點設計「聚膠行動#TapeArt2.0＠高雄」展 早鳥開賣

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「聚膠行動 #TapeArt 2.0＠KAOHSIUNG」特展，2022年1月21日至4月10日在高雄駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫展出。圖／策展單位提供
「聚膠行動 #TapeArt 2.0＠KAOHSIUNG」特展，2022年1月21日至4月10日在高雄駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫展出。圖／策展單位提供

榮獲2020德國紅點最佳設計獎的售票型藝術特展「聚膠行動 #TapeArt 2.0＠KAOHSIUNG」，2022年1月21日至4月10日在高雄駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫展出。特展的裝置作品皆出自德國柏林膠帶藝術界指標團體TAPE THAT的現地創作，ibon售票網、KKday早鳥開賣。

「聚膠行動 #TapeArt 2.0＠KAOHSIUNG」由瘋設計攜手德國藝術團體TAPE THAT共同策展，繼2019年於台北展出後，睽違2年多再次來台，2022年將呈現潮流再現的升級 #2.0 版本，為高雄帶來更吸睛、更夢幻、更沈浸的潮流美學。

主辦單位表示，特展的裝置作品皆出自德國柏林膠帶藝術界指標團體TAPE THAT的現地創作，藝術家不畏疫情應邀前來高雄駁二藝術特區，與瘋設計再次聯手推出全新2.0版本展覽，並以榮獲2020德國RedDot紅點最佳設計獎Best of the best認證的膠帶藝術，打造擁有深度層次的扭曲空間、巧思獨具的錯視感知以及夢幻絕美的沈浸世界。

展覽共有10個獨立展區，除了展出TAPE THAT系列平面新作外，並帶來設計豐富、具獨特觀展趣味的錯視空間、融合鏡屋、經典偽裝、UV紫外世界、RGB暗夜幻彩廊道、膠帶藝術街頭巡禮紀錄片，以及觀展限定的群眾創作區。展覽正好在2022台灣燈會在高雄期間開展，民眾可以到高雄看燈會、過春節、逛展覽，

「聚膠行動 #TapeArt 2.0＠KAOHSIUNG」特展，2022年1月21日至4月10日在高雄駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫展出。圖／策展單位提供
「聚膠行動 #TapeArt 2.0＠KAOHSIUNG」特展，2022年1月21日至4月10日在高雄駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫展出。圖／策展單位提供
「聚膠行動 #TapeArt 2.0＠KAOHSIUNG」特展，2022年1月21日至4月10日在高雄駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫展出。圖／策展單位提供
「聚膠行動 #TapeArt 2.0＠KAOHSIUNG」特展，2022年1月21日至4月10日在高雄駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫展出。圖／策展單位提供

德國 台灣燈會

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