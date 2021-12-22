嬰兒搭高跟鞋超配！Chiara女兒「無辜時尚」讓人融化
繼之前萬聖節的粉紅章魚、阿達一族的星期三等多種可愛造型後，義大利第一時尚網紅Chiara Ferragni不滿一歲的女兒Vittoria又有最新代表作！這次她本人並沒有穿搭任何特殊的服裝，但是小小的身軀旁邊放著一隻高跟鞋，鮮明的對比呈現出超可愛的畫面，簡直是擁有看一眼就會被融化的超強萌度！
Vittoria出生後就成為媽媽Chiara IG平台上的新寵兒，每次只要有她出現的照片讚數都能瞬間衝超高。這次媽媽把九個月大的她和一隻高跟鞋擺在一起，除了展現如何擺拍出可愛逗趣的社群照創意之外，也順道為好友Donatella Versace的品牌宣傳，有Vittoria的「無辜眼神」展現的「無辜時尚」風格加持，照片貼出才半小時就獲得二十萬讚數。
其實Vittoria身旁的這隻鞋子是義大利時尚品牌VERSACE的設計，首次上市是在今年秋冬系列，超級厚底搭配腳踝繫帶，再加上一個品牌標誌性的梅杜莎扣飾，俐落霸氣中不失小小的奢華個性。除了Vittoria照片中的鮮黃色款之外，同系列還有紅色。2022早春系列則修改了鞋型，變身成樂福鞋款的厚底高跟設計，也增加了粉紅色、白色等。
VERSACE設計師Donatella Versace跟Chiara一家交情深厚，之前就經常為他們家客製專屬的衣服和各式商品，Chiara本身出席活動也常穿品牌的衣服，而老公Fedez最新專輯還跟VERSACE聯名打造隨專輯附贈的飛盤，兩家彼此互相拉抬聲勢的動作不斷。也許再過一陣子，我們又可以在Vittoria的照片中看到VERSACE的最新款式了吧？
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