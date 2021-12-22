CHANEL N°5香水百年傳奇 經典符碼閃耀港都夜空

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
香奈兒經典的雙C標誌，是品牌的經典視覺之一。圖 / 香奈兒提供
香奈兒經典的雙C標誌，是品牌的經典視覺之一。圖 / 香奈兒提供

在嗅覺的世界裡，氣味雖然沒有固定的形體、形象、顏色，但嗅覺的記憶卻常較視覺維持得更為深長悠久。而在香水的世界裡，少有一款氣味能在視覺、嗅覺上同時成為經典、歷久不衰，那正是香奈兒（CHANEL）的傳奇：N°5香水。為歡慶香奈兒品牌經典符碼的N°5香水百年傳奇，上周12月17（五）日夜間，香奈兒特別於高雄的流行音樂中心，以空中展演的形式點亮、也點燃了高雄城市港景。

1921年由嘉柏麗·香奈兒（Gabrielle Chanel）創作出N°5香水，已經註定寫下時代的新頁。這款「洋溢女性氣息的女性香水」採用革命性的調香配方，其名稱與設計則源自嘉柏麗‧香奈兒與前沙皇御用調香師恩尼斯‧鮑（Ernest Beaux）所締結的珍貴深厚友誼，推出後不僅令當時的主流香水為之失色，至今經典如昔，百年如一日。

但為什麼是N°5？據傳是香奈兒女士選中了調香師提案中的「第五號」香氛樣本、當時的標籤符號即為「N°5」。如此的命名方式捨棄過往過度詩意浪漫的繁複命名，疊加上簡約的數字與瓶身，以及性感誘惑、多層次花香的嗅覺體驗，獨樹一格、明快也自信。而N°5不只香味繁複難以被明確定義，1959年，N°5瓶身更成為紐約市現代藝術博物館（MoMA）永久館藏，再於80年代時由普普藝術大師安迪．沃荷為N°5創作了多幅版畫，譜寫下藝術史上，無人能出其右的獨特地位。而在跨越百年之後，N°5於是在這場獨特的空中展演閃耀現身，照亮天際。

終其一生，香奈兒女士深信幸運符碼的力量。無論是流星、獅子、雙C標誌、山茶花，又或巴黎的芳登廣場（Place Vendôme），這些幸運的符碼像是煥發不同力量、並帶有幸運吸引力的關鍵因素，「她們」引導了她的決策，同時為其帶來好運。在這場令人難忘的表演中，經典的N°5香水搭配人臉的輪廓側寫，讓記憶鮮明生動；夜空中100 Years of Celebrity的字樣，具象訴說了N°5香水走過一百年的傳奇時光；而源自芳登廣場的八角形切割的N°5香水瓶身，更將讓香水瓶猶如嗅覺的閃亮寶石，甜蜜且誘人。值得一提的是，高雄流行音樂中心本身的建築外觀也帶有鮮明的幾何色彩，像在無形中呼應了N°5經典的幾何輪廓。

據瞭解，這個令人喜出望外的特殊活動僅在全世界極少數城市舉辦，而港都高雄正是其中的幸運城市之一。同時品牌為了帶來驚喜的最高程度，完整的詳細活動內容、地點皆未透露，目的即是希望讓當日於現場的參加者，都能帶來宛如煙火或流星般的幸運感受。最終這稍縱即逝卻令人記憶猶新的璀璨視覺，在夜空中留下了永恆一瞬，也像香奈兒的N°5香水百年傳奇，深植記憶腦海、經典見人心。

夜空中的100 Years of Celebrity字樣，在稍縱即逝的夜空中，留下永恆的經典一瞬。圖 / 香奈兒提供
夜空中的100 Years of Celebrity字樣，在稍縱即逝的夜空中，留下永恆的經典一瞬。圖 / 香奈兒提供
為了歡慶佳節時刻，香奈兒並推出N°5百年至臻新品，專為紀念經典傳奇香水上市100周年打造。圖 / 香奈兒提供
為了歡慶佳節時刻，香奈兒並推出N°5百年至臻新品，專為紀念經典傳奇香水上市100周年打造。圖 / 香奈兒提供
N°5不僅體現香奈兒女士突破的精神，更為香水世界帶來嶄新風貌。圖 / 香奈兒提供
N°5不僅體現香奈兒女士突破的精神，更為香水世界帶來嶄新風貌。圖 / 香奈兒提供
不僅香水，香奈兒並以N°5為靈感，延伸打造出彩妝系列，將經典精神再延伸。圖 / 香奈兒提供
不僅香水，香奈兒並以N°5為靈感，延伸打造出彩妝系列，將經典精神再延伸。圖 / 香奈兒提供
1959年，N°5瓶身成為紐約市現代藝術博物館（MoMA）永久館藏，再於80年代被普普藝術大師安迪沃荷為N°5創作了多幅版畫，寫下在藝術史上的獨特地位。圖 / 香奈兒提供
1959年，N°5瓶身成為紐約市現代藝術博物館（MoMA）永久館藏，再於80年代被普普藝術大師安迪沃荷為N°5創作了多幅版畫，寫下在藝術史上的獨特地位。圖 / 香奈兒提供
經典的N°5香水搭配人臉的輪廓側寫，讓記憶鮮明生動。圖 / 香奈兒提供
經典的N°5香水搭配人臉的輪廓側寫，讓記憶鮮明生動。圖 / 香奈兒提供
N°5香水的經典八角形瓶身，讓香水瓶猶如嗅覺的閃亮寶石，甜蜜且誘人。圖 / 香奈兒提供
N°5香水的經典八角形瓶身，讓香水瓶猶如嗅覺的閃亮寶石，甜蜜且誘人。圖 / 香奈兒提供
香奈兒女士深信幸運符碼的力量，這些符碼不僅影響了她的決策，同時也為她帶來好運。圖 / 香奈兒提供
香奈兒女士深信幸運符碼的力量，這些符碼不僅影響了她的決策，同時也為她帶來好運。圖 / 香奈兒提供
為歡慶香奈兒品牌經典符碼N°5香水百年傳奇，香奈兒於上周12月17日夜間，於高雄流行音樂中心旁、以空中展演點亮了港都城市港景。圖 / 香奈兒提供
為歡慶香奈兒品牌經典符碼N°5香水百年傳奇，香奈兒於上周12月17日夜間，於高雄流行音樂中心旁、以空中展演點亮了港都城市港景。圖 / 香奈兒提供

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