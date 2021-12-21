套餐73折、5塊雞現省76元！頂呱呱新年餐　還抽兩用爐

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱針對新年到來，推出一系列優惠方案。圖／頂呱呱提供
頂呱呱針對新年到來，推出一系列優惠方案。圖／頂呱呱提供

年末到來，連鎖炸雞「頂呱呱」特別推出2波優惠活動。包括推出冬季限定的單人「歲末單饗餐」以及雙人「年終歡聚餐」，優惠73折起。另外在12月23日並推出一日限定的「五塊雞」，現省76元。自明年元旦起，還有刮刮樂活動，有機會獲得價值4980元的火鍋/煎烤兩用爐。

12月22日至2月18日期間，頂呱呱推出單人套餐「歲末單饗餐」，內含原味炸雞、阿勇雞塊5塊、甜甜包2個、35元飲品1杯，優惠價129元，約為73折；雙人套餐「年終歡聚餐」則有原味炸雞、薯球、甜甜包2個、原味雞腿、呱呱包與35元飲品2杯，特價239元，約為74折，讓民眾在歲末時刻可以享受歡聚時光。

在12月23日，頂呱呱也限時一日推出「五塊雞」，除了原味雞塊外，還可吃到辣味雞翅原價255元，優惠價179元，外送平台220元，每人限購2份，售完為止。另外在1月1日至2月18日，頂呱呱也與可口口樂合作，凡單點或套餐飲料選購可口可樂飲品，就可獲得刮刮卡，有機會獲得價值4,980元的火鍋/煎烤兩用爐，另有買1送1券、滿額折價券等贈品。

頂呱呱 套餐 火鍋

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