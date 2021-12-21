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耶誕跨年聚餐遊逛必看！台北101期間限定美食美酒推薦

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101耶誕跨年季推出一系列美食美酒饗宴、爵士搖擺音樂會，還可蒐集30個耶誕打卡美景。圖／台北101提供
台北101耶誕跨年季推出一系列美食美酒饗宴、爵士搖擺音樂會，還可蒐集30個耶誕打卡美景。圖／台北101提供

本周末就是耶誕夜，台北101「暖心耶誕@Taipei 101」系列活動即日起至1月2日，從B1到101樓共推出一系列美食美酒饗宴、爵士搖擺音樂會、30個耶誕打卡美景，從耶誕到跨年無論想買禮物犒賞自己、送給心愛的人或交換禮物，品牌陣容豐富的台北101購物中心可一次買好買滿，現在搭配刷卡回饋單筆每滿5,000元送200元電子抵用券，以及台北101五倍券加碼回饋：當日累計滿5,000元送2,000點購物金(價值500元)與美食餐飲使用五倍券享購物金點數10倍送，讓耶誕迎新的季節，從派對行頭、美食聚餐、遊逛到選禮都能滿足盡享歡樂體驗。

趁著佳節，為自己或心愛的人用心物色耶誕精品，或揪親朋好友用美食相聚，餐後再來一杯溫暖身心熱紅酒，可以說是節慶最暖心的滋味。台北101今年集結了10大美食美酒品牌：The上海、心世紀葡萄酒、義瑪卡多、誠品酒窖、隨意吧、BAR 88、Jean-Paul Hevin、食令Shabu、Salt & Stone與噶瑪蘭威士忌等，推出期間限定耶誕大餐與美酒饗宴。

台北101購物中心四樓的「暖心花園」不僅有耶誕紅、紅玫瑰群花簇擁的打卡美照可拍，同時還設有「心世紀葡萄酒快閃店」，精選超過101款歐洲著名產區與品種的紅酒與白酒，來自法國勃根地、波爾多與香檳區等的高級酒款，為佳節大餐添風味，每逢周日至周四，現場還提供推薦酒單單杯品酒服務；而逢周五、周六，快閃店則會飄來濃濃肉桂香，帶來用料實在的「真心熱紅酒」。

義式料理「義瑪卡多」與位於36樓的「隨意吧」，期間限定推出獨特義大利系配方熱紅酒；購物中心B1剛進駐的「誠品酒窖」，耶誕推出「2018 CHABLIS Sea Limited Edition, DOM. WILLIAM FEVRE」經典酒款兩瓶8.5折優惠；噶瑪蘭威士忌推出黑色星期五活動：3杯800元並贈送價值200元的臘肉盤；88樓「Bar 88」推出獨家配方Mojito調酒。

「THE上海」推出烤雞大餐與繽紛桑格利亞調飲，需三天前預訂且每日僅限量5份，優惠價1,588元可四人享用。「食令Shabu」也為耶誕特別打造限定套餐「海陸雙享品獺祭」，澳洲活龍蝦雙人海陸套餐搭配日本頂級清酒「獺祭」純米大吟釀氣泡酒45。法國巧克力品牌「Jean-Paul Hevin」的經典法式三層下午茶，於檔期間可享加購價Moet & Chandon酩悅香檳375ml一杯；「Salt & Stone」則推出義大利耶誕水果麵包，每日限量供應，即日起至農曆新年限定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國際精品陣容齊全的台北101購物中心，是物色耶誕新年精品、選購派對行頭的首選。圖／台北101提供
國際精品陣容齊全的台北101購物中心，是物色耶誕新年精品、選購派對行頭的首選。圖／台北101提供
台北101購物中心四樓的「暖心花園」有耶誕紅、紅玫瑰群花簇擁的打卡美照可拍。圖／台北101提供
台北101購物中心四樓的「暖心花園」有耶誕紅、紅玫瑰群花簇擁的打卡美照可拍。圖／台北101提供
義瑪卡多冬日限定義大利香料熱紅酒。圖／台北101提供
義瑪卡多冬日限定義大利香料熱紅酒。圖／台北101提供
TWG Tea耶誕茗茶套餐。圖／台北101提供
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食令shabu微醺耶誕檔期推出澳洲活龍蝦雙人海陸餐。圖／台北101提供
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2021 THE上海薈萃歡樂爐烤雞。圖／台北101提供
2021 THE上海薈萃歡樂爐烤雞。圖／台北101提供
36樓隨意吧熱紅酒。圖／台北101提供
36樓隨意吧熱紅酒。圖／台北101提供

台北101

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