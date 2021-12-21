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嘉義嚴選黃金烏魚子競賽 鑫溶實業、鴻業合作社奪冠

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
奪冠的鑫溶實業公司行銷王嘉微說，今年烏魚子量少，老師傅精心挑選，精益求精製作冠軍烏魚子。記者魯永明／攝影
奪冠的鑫溶實業公司行銷王嘉微說，今年烏魚子量少，老師傅精心挑選，精益求精製作冠軍烏魚子。記者魯永明／攝影

嘉義縣烏魚子評鑑今年邁入第12年，下午在永在食安大樓舉辦「嚴選黃金烏魚子」選拔，評鑑結果出爐，嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社獲得5-7兩組冠軍；鑫溶實業公司獲得7兩以上組冠軍。

縣府定周末耶誕節下午2點，在中央廣播電台民雄分臺招待所振興市集頒獎，當天上午9點到下午4點舉行黃金烏魚子市集，讓民眾搶先選購剛出爐優勝烏魚子，作年節伴手禮，現場準備烏魚料理品嘗、黃金烏魚紅包、年年有漁拓印體驗、樂團表演、氣球表演等活動。

得獎名單：五至七兩組：第1名：鴻業農漁產品運銷合作社、第2名：鑫溶實業公司、第3名：富裕水產公司、優勝：蔡育修、唐昕遠、FUN心鮮蝦、塭稻水產、郭紘瑜。七兩以上組：第1名：鑫溶實業公司、第2名：富裕水產公司、第3名：鴻業農漁產品運銷合作社、優勝：蔡育修、唐昕遠、塭稻水產。

鑫溶公司行銷王嘉微說，今年烏魚子量少，老師傅精心挑選，精益求精製作冠軍烏魚子。評鑑邀請創意料理主廚吳文智教授、南仁湖育樂公司黃秋玉協理、黑皮海鮮餐廳游志豪主廚、樺榮海鮮餐廳許華傑主廚、大眾餐廳鄭進丁主廚評審，先用58度金門高梁酒烤烏魚子30至35秒， 再根據 外觀、風味、質地及口感綜合評分。

今年參賽烏魚子品質優異，競爭激烈，成績差異不大，好的烏魚子外表美觀，大小厚薄一致，卵粒勻齊且有透明感，乾溼度適中且軟硬合宜，風味鮮美和口感香Q且鹹淡適中，顏色呈琥珀色。參賽烏魚子依重量分「5至7兩」、「7兩重以上」2等級評鑑，參賽對象養殖業及烏魚子加工業。嘉縣是全台最大烏魚養殖區及烏魚子製作集散地，面積250公頃，產量逾600公噸，今年量少價揚，8兩重濕烏魚子900至950元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義縣烏魚子評鑑今年邁入第12年，下午在永在食安大樓舉辦「嚴選黃金烏魚子」選拔。記者魯永明／攝影
嘉義縣烏魚子評鑑今年邁入第12年，下午在永在食安大樓舉辦「嚴選黃金烏魚子」選拔。記者魯永明／攝影
嘉義縣烏魚子評鑑今年邁入第12年，下午在永在食安大樓舉辦「嚴選黃金烏魚子」選拔。記者魯永明／攝影
嘉義縣烏魚子評鑑今年邁入第12年，下午在永在食安大樓舉辦「嚴選黃金烏魚子」選拔。記者魯永明／攝影
嘉義縣烏魚子評鑑今年邁入第12年，下午在永在食安大樓舉辦「嚴選黃金烏魚子」選拔，先用58度金門高梁酒烤烏魚子30至35秒。記者魯永明／攝影
嘉義縣烏魚子評鑑今年邁入第12年，下午在永在食安大樓舉辦「嚴選黃金烏魚子」選拔，先用58度金門高梁酒烤烏魚子30至35秒。記者魯永明／攝影
嘉義縣烏魚子評鑑今年邁入第12年，下午在永在食安大樓舉辦「嚴選黃金烏魚子」選拔。記者魯永明／攝影
嘉義縣烏魚子評鑑今年邁入第12年，下午在永在食安大樓舉辦「嚴選黃金烏魚子」選拔。記者魯永明／攝影

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