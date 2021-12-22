年末FUN玩聲光互動絕美藝術展！ 微風會員享teamLab未來遊樂園購票優惠

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展期只到2022年2月28日，剩下七十餘天的觀展體驗時間，主辦單位呼籲民眾盡早規劃看展，利用接下來的聖誕假期、跨年連假、春節期間來訪。且即起至12月31日前還能憑微風會員權益享udn售票網線上購票以及展覽現場票亭購票優惠。用優惠票價與三五好友、愛人家人們在teamLab未來遊樂園共創七彩炫麗的美好回憶！

圖／聯合數位文創提供

作品被全球千萬人次打卡，享譽國際的teamLab現正於國立臺灣科學教育館絢麗展出中，本次展出的九大作品裡沒有任何一刻畫面是重覆的，作品中的絢麗色彩、生態循環，會因為觀展者的參與而產生專屬的藝術互動空間。希望每一位前來參觀的民眾，在享受展覽的科技藝術與視覺饗宴的同時，都能夠盡情體驗共創活動的過程、當下所接收到的心情感受，並且能夠在日常生活中探索更多共享的創造力。

圖／微風集團提供

「以美學生活態度營造品牌文化與形象」的微風集團與聯合數位文創攜手合推會員優惠，期能與民眾們共同感受、共同歡笑、共同創造美好生活。熱烈邀請每一位喜愛共創互動體驗的你，把握時間前往台北士林科教館感受目前社群討論度高、結合聲光體驗的藝術展「teamLab未來遊樂園」，為生活注入繽紛的色彩。