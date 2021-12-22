快訊

返家檢疫被要求付費清消、裝監視器 指揮中心回應了

日本出現首例本土Omicron確診 大阪一家三口無出國史

年末FUN玩聲光互動絕美藝術展！ 微風會員享teamLab未來遊樂園購票優惠

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／微風集團提供
圖／微風集團提供

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展期只到2022年2月28日，剩下七十餘天的觀展體驗時間，主辦單位呼籲民眾盡早規劃看展，利用接下來的聖誕假期、跨年連假、春節期間來訪。且即起至12月31日前還能憑微風會員權益享udn售票網線上購票以及展覽現場票亭購票優惠。用優惠票價與三五好友、愛人家人們在teamLab未來遊樂園共創七彩炫麗的美好回憶！

圖／聯合數位文創提供
圖／聯合數位文創提供

作品被全球千萬人次打卡，享譽國際的teamLab現正於國立臺灣科學教育館絢麗展出中，本次展出的九大作品裡沒有任何一刻畫面是重覆的，作品中的絢麗色彩、生態循環，會因為觀展者的參與而產生專屬的藝術互動空間。希望每一位前來參觀的民眾，在享受展覽的科技藝術與視覺饗宴的同時，都能夠盡情體驗共創活動的過程、當下所接收到的心情感受，並且能夠在日常生活中探索更多共享的創造力。

圖／微風集團提供
圖／微風集團提供

「以美學生活態度營造品牌文化與形象」的微風集團與聯合數位文創攜手合推會員優惠，期能與民眾們共同感受、共同歡笑、共同創造美好生活。熱烈邀請每一位喜愛共創互動體驗的你，把握時間前往台北士林科教館感受目前社群討論度高、結合聲光體驗的藝術展「teamLab未來遊樂園」，為生活注入繽紛的色彩。

即日起至12月31日前於 udn售票網購票輸入微風會員專屬折扣碼(請見微風積點禮遇會員APP「最新消息」內文)，或是憑微風會員APP畫面於展覽現場票亭購票皆享$350/張(原價$380)。另有團體大宗購票，請洽：(02)7721-6955 #1。

微風 遊樂園 文創

延伸閱讀

連7日送拌麵、滷肉！「大師兄銷魂麵舖」插旗宏匯廣場

鴨鴨公園地景藝術展倒數20天 雪白世界吸引民眾北上

攻略台北超人氣互動藝術展「teamLab未來遊樂園」從聖誕節一路玩到農曆春節！

「黃金」遊樂園兄弟談心 黃文星抱怨：竟不是跟妹子來

相關新聞

王力宏CD成耶誕搶手禮物 網友上網徵求眾人笑翻

王力宏婚變事件，連續多日占據媒體版面，即使王發聲明道歉，仍難以平息，而隨著周末耶誕夜來臨，有網友在網路徵求購買「王力宏二...

洞察自地自建 理想家居從零開始

相較於在現有空間內進行設計，不少人嚮往能夠自己從零規劃起的「自地自建」，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 透過設計長才，攜手營造、建築等多方專業領域人員，為完成業主的夢想住宅齊心努力，多年來已完成多棟建案，目前手上的四、五件建案作品也將陸續完工，本次黃總監就將分享團隊對自地自建的作法及經驗！

煥彩北歐 活潑個性悠閒宅

本案為高齡單層住宅改造，詳盡的平面配置定案後，初期優先進行管線更新、防水抓漏等，與空間體質強化息息相關的基礎工程項目，以確保提供使用者高性價比的總體設計時限。

【專訪】漫舞輕托狂想 領導品牌綻放光彩

掌握愈趨成熟的設計步調，在快速轉換變動的室內設計流行市場中， 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 帶領品牌站穩腳步，並以多元興趣培養穩固的軟實力，創造、領導團隊往全新的設計項目前進。

奶油界的勞斯萊斯！「蒙太古經典國王派」全台都買得到

年末至農曆年前，一直是送禮、團聚的季節。起源於法國的「國王派」，不僅滋味甘甜豐富，還有著祝福寓意與互動趣味，也成為近年許...

山口百惠兒演出日本國民婚戒新廣告 銀座白石耶誕優惠

來自日本的婚禮珠寶專賣店銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI），以在本季推出全新的形象廣告，由以「在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。