宋芸樺暖心獻愛 手繪慕夏風格畫義賣助雙老家庭

「永恆慕夏-線條的藝術特展」於12月18日中正紀念堂正式展出，這次展覽更與第一社會福利基金會合作，邀請名人創作慕夏風格畫作，其中宋芸樺本人也親筆繪製作品，開展當天也親自到展覽現場，以實際行動支持公益之餘，同時再次親眼目睹慕夏真跡畫作，並說自己其實日常生活就很常看到類似（慕夏）風格，本來就很喜歡，因此這次在創作上也有透過色彩來互動跟連結，也分享此次逛完展覽後也才了解自己致敬的作品主題是描繪當時的女演員，因為剛好自己也是演員，直呼如果在那個時代，希望能夠成為慕夏電影海報中的女主角。

這次芸樺挑選了慕夏的作品〈為了紀念沙拉・貝恩哈德，她的仰慕者與朋友們〉進行二創，並且分享了自己創作想法：「某天到東北角走走，剛好是夕陽落下的時刻。天空中就像是塗上了一層金黃色顏料，再加上一望無際的海洋，這樣的風景，看著看著，突然間，心裏有種開闊的感覺，似乎所有的煩惱，就這麼消失了。就是這麼奇妙的一刻，我把這樣的自己跟景色，全都融入在這幅畫裡，希望能把這種幸福分享給大家。」

雖然不是第一次欣賞慕夏真跡，但她也從畫中感受到女性優雅且溫柔的力量，也表示一知道有這個活動時就很想要參加。而今年也擔任第一社福的愛心大使，讓我更加了解第一社福為了身心障礙者付出的努力，希望透過自己的行動響應，邀請大家來欣賞慕夏展的同時，可以一起為公益盡份心力。