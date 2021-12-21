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讓我們一起航向偉大的航道吧！ONE PIECE航海王聯名表引起熱議

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Seiko 5 Sports X航海王攜手聯名推出限量專屬表款。圖／Seiko提供
Seiko 5 Sports X航海王攜手聯名推出限量專屬表款。圖／Seiko提供

日本漫畫家尾田榮一郎創作的少年漫畫《航海王ONE PIECE》連載至今超過24年，還被翻譯成30個不同語言，在全球各地發行。熱血的劇情，讓許多漫畫迷深深著迷，還被拍攝成動畫、電影，影響了當代的日本動漫歷史。鐘表品牌Seiko旗下的5 Sports系列為了發揚日本文化，就在這季推出《航海王ONE PIECE》聯名腕表，重新塑造主角風格，顛覆粉絲印象，引發熱烈討論。

只要有要關注日本動漫的人，肯定對《航海王ONE PIECE》不陌生，而創造了這部少年漫畫的尾田榮一郎更成為收入最高的漫畫家之一，可見其高人氣，跨越了世代和不同平台。而Seiko的5 Sports系列，繼跨界《快打旋風》、《火影忍者》之後，便選擇和《航海王ONE PIECE》合作，以故事中魯夫、索隆、香吉士、薩波、羅等5位主角為靈感，打造5款相應且具有強烈街頭風格的限量腕表。Seiko以「被繼承的意志」為主題發想，將代表5位主角熱血精神的神秘符碼，融入表款細節當中，還在形象廣告裡化身成現代潮男，打破虛擬與現實間的隔閡，讓粉絲都眼睛為一亮。

像是靈魂人物「草帽小子」魯夫在廣告中就身穿全黑勁裝，而他在轉為特殊技能換檔時出現的蒸氣圖騰，也成 裝飾表盤及矽膠表帶上的元素。表圈依順時針方向逐漸變大的刻度標記，暗喻著魯夫的能量會隨著檔位的升高而變強，12點鐘時標旁隱密的D標示，則凸顯他擁有極其獨特「D之一族」的血統。紅色底蓋上，印有魯夫恩人紅髮傑克所託付予他的草帽印記，以及經典台詞「我要成為海賊王！！」英文字樣，表冠鐫刻魯夫左眼下方的疤痕圖案，處處都可見設計巧思。全系列表款，皆以精鋼打造表殼，且延續品牌於1963年推出的Seiko Sportsmatic 5表款傳統，搭載具備星期與日期顯示功能的4R36自動上鍊機芯，每款皆限量5,000只。

表款以「草帽小子」魯夫為概念，表盤圖騰則是他在技能換檔時所出現的蒸氣圖案。圖／Seiko提供
表款以「草帽小子」魯夫為概念，表盤圖騰則是他在技能換檔時所出現的蒸氣圖案。圖／Seiko提供

Seiko以香吉士招牌「惡魔風腳」腳印圖騰，點綴表款整體造型。圖／Seiko提供
Seiko以香吉士招牌「惡魔風腳」腳印圖騰，點綴表款整體造型。圖／Seiko提供

面盤及表帶以羅帽子上的斑紋為設計圖騰，彰顯他霸氣的存在。圖／Seiko提供
面盤及表帶以羅帽子上的斑紋為設計圖騰，彰顯他霸氣的存在。圖／Seiko提供

在Seiko聯名表款的面盤及表帶上，以索隆廣為人知的「三刀流」V形刀痕為設計。圖／Seiko提供
在Seiko聯名表款的面盤及表帶上，以索隆廣為人知的「三刀流」V形刀痕為設計。圖／Seiko提供

Seiko 5 Sports X 航海王聯名限量SRPH67K1表款14,500元。圖／Seiko提供
Seiko 5 Sports X 航海王聯名限量SRPH67K1表款14,500元。圖／Seiko提供

Seiko 5 Sports X 航海王聯名限量SRPH65K1表款14,500元。圖／Seiko提供
Seiko 5 Sports X 航海王聯名限量SRPH65K1表款14,500元。圖／Seiko提供

Seiko 5 Sports X 航海王聯名限量SRPH63K1表款14,500元。圖／Seiko提供
Seiko 5 Sports X 航海王聯名限量SRPH63K1表款14,500元。圖／Seiko提供

Seiko 5 Sports X 航海王聯名限量SRPH71K1表款14,500元。圖／Seiko提供
Seiko 5 Sports X 航海王聯名限量SRPH71K1表款14,500元。圖／Seiko提供

Seiko 5 Sports X 航海王聯名限量SRPH69K1表款14,500元。圖／Seiko提供
Seiko 5 Sports X 航海王聯名限量SRPH69K1表款14,500元。圖／Seiko提供

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