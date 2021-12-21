王品冷凍年菜開賣 銷售上看1.5萬組

日本熱銷、在台灣募資突破千萬台幣的TIDY皮夾，於今年冬天再度回歸，推出兩款新系列，除了經典的植鞣長夾增加了四款秋冬新色之外，更在質感上大大升級，與日本最高等級皮革廠「枥木皮革」合作，推出TIDY首款枥木皮革長夾，全新兩款系列長夾募資活動超早鳥價五三折起，已在嘖嘖正式上線。

2021-12-21 15:44