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王品冷凍年菜開賣 銷售上看1.5萬組

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
王品旗下萬鮮公司開賣冷凍年菜。記者林海／攝影
王品旗下萬鮮公司開賣冷凍年菜。記者林海／攝影

餐飲龍頭王品宣布開賣冷凍年菜組，由於多數民眾仍未能出國，王品預估，整體年菜市場規模將再成長2成，目標冷凍年菜銷售倍增至1.5萬組，挹注業績7000萬元，較去年翻倍增，若加計首度開賣中餐熱年菜，預計全檔期共將創造營收8000萬元。

王品主管表示，旗下萬鮮公司開賣冷凍年菜已經邁入第3年，業績逐年攀升，隨著疫情帶動宅商機發展，今年立下銷售年菜高標，目標要賣出1.5萬組的銷量。王品主管也說，除了冷凍年菜外，日前首度集結旗下中餐品牌出推現做外帶年菜，目前也相當熱銷，預計共可賣破1億元。

王品也說，去年萬鮮首度接獲台積電與鴻海兩大科技業福委會訂單，共賣出6000組年菜創造3500萬元業績，由於今年春節假期長達9天，且多數民眾只能選擇在國內國內，預估整體年菜市場將較去年再成長20%達60億元規模。

年菜 疫情 王品

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