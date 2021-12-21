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穿紅綠色送湯、啤酒買1送1！迴轉餐酒館「樂軒」開幕

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
樂軒Sushi bar標榜是「全台第一個迴轉台為主題的餐酒館」。圖／爭鮮提供
樂軒Sushi bar標榜是「全台第一個迴轉台為主題的餐酒館」。圖／爭鮮提供

標榜為「全台第一個迴轉台為主題的餐酒館」，隸屬爭鮮集團旗下的「樂軒Sushi bar」即將於2022年1月1日正式開幕。店內除了提供8個系列、合計73種料理之外，也會推出一系列特色調飲。為慶祝新品牌開幕，也推出4波優惠方案，凡穿著紅、綠色服飾配件拍照打卡，就可免費獲贈「法式洋蔥湯」，另外還調酒第2杯半價、壽司3選1、啤酒買1送1、主廚料理8折等一系列不同折扣。

樂軒Sushi bar為爭鮮集團第7個品牌，地點位於台北中山區，店內菜單由2017 JIAC日本國際料理大賽金牌Vincent、英國米其林一星餐廳Pollen Street Social副主廚潘匡浥，以及冠軍調酒師駱威宏Kevin Luo三位料理菁英監製，並且結合「迴轉台」的特色，打造迴台、開胃小食、生食、烤炸物、主食、甜點、飲品等8種系列，合計73款餐點。迴台區即有26款餐點，包括有創意壽司、刺身、下酒小食，每盤40～80元。除此之外，店內還提供享蒜奶油蛤蠣、東京風炸牛肉佐無花果醬、舒肥法式羊排佐紅酒醬、印度咖哩醬烤餅等主廚推薦餐點。

過去曾獲得2019年百加得傳世雞尾酒大賽台港澳冠軍的駱威宏擔任樂鮮Sushi bar調酒顧問，提供「清秀佳人Mint Tea Soda」、「武士魂Bushido」等6款特色調飲，也讓民眾在用餐時增添微醺浪漫。

樂軒Sushi bar現已試營運，為慶祝新店開幕，12月24日～25日期間，用餐著紅、綠色服飾或配件並拍照打卡，可獲贈「法式洋蔥湯」1份（價值120元）；12月31日至1月1日清晨3點，指定紅白酒均一價999元、調酒第2杯半價。點「舒肥法式羊排」送指定調酒（3選1，價值260元）。1月1日至1月3日，著金或藍的品牌主題色服飾或配件，拍照打卡即贈「法式洋蔥湯」1份；消費滿千並參與評論，可兌換壽司3選1，並可享啤酒買1送1。1月4日至30日期間，主廚推薦菜享8折優惠，每日並有龍蝦爭霸戰遊戲，有機會獲得「火焰焗烤龍蝦」（價值799元）。週一至週五並有happy hour時段，指定調酒第2杯半價、指定紅白酒均一價999元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

樂軒Sushi bar並提供多款特色調飲。圖／爭鮮提供
樂軒Sushi bar並提供多款特色調飲。圖／爭鮮提供
炙燒柚香菲力。圖／爭鮮提供
炙燒柚香菲力。圖／爭鮮提供
樂軒Sushi bar打造有酒吧吧檯。圖／爭鮮提供
樂軒Sushi bar打造有酒吧吧檯。圖／爭鮮提供
享蒜奶油蛤蠣。圖／爭鮮提供
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豪華特盛6貫。圖／爭鮮提供
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