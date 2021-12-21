台北101跨年煙火360秒創新高「高空展翅、愛心」首發表

身為台灣地標、每年備受注目的台北101跨年煙火，今天公布以「迎向美好未來」為2021-2022跨年煙火主題，今年T-PAD燈網動畫回歸，結合煙火推出共1萬6千發、總長360秒的跨年煙火大秀，時長更創下歷年台北101跨年煙火新高，今年也創新推出「動態展翅煙火」、「高空愛心煙火」，透過展翅高飛與愛心意象，盼在疫後帶來療癒人心的正能量。

2021-2022台北101跨年煙火延續去年大受好評的「360度立體特效輪狀煙火」，更創新設計全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」，今年也是第四度將T-PAD燈網融入跨年煙火大秀，音樂以交響曲為基調，融入台灣歌謠「桃花過渡」交響樂曲。

長達360秒的跨年煙火秀，展演共分四個章節，第一章「克服疫情、迎向曙光、迎接健康繁榮美好未來」；第二章「世界看見台灣文明，展翅國際舞台美好未來」；第三章「關懷世界、祈福人類，擁抱幸福共好美好未來」；第四章「愛與希望、精彩綻放，一起迎向2022美好未來」。

台北101董事長張學舜表示，台北101是台灣地標，台北101跨年煙火是向世界傳達訊息的重要地標，101跨年煙火有代表性，也有國人的期待，假設跨年沒有101煙火，好像就沒有跨年的感覺，這兩年全球疫情，世界很多地方取消跨年煙火，台灣還能如期盛大舉辦，真的很得來不易。

募資時當時仍有疫情要尋找資金並不容易，也要特別感謝贊助單位協力。今年特別以迎向美好未來為主題，希望透過101璀璨的煙火，療癒人心、鼓舞士氣，迎向快樂有希望的2022年。張學舜也強調，跨年煙火活動皆會配合中央防疫指揮中心、台北市政府管理，希望大家遵守防疫規定，健康歡樂的來跨年迎新年。