7-ELEVEN指定CITY飲品買1送1 耶誕趴烤雞、冰品一站買

2021年一轉眼即將進入尾聲，迎接耶誕、跨年，7-ELEVEN整合i預購、行動隨時取、實體門市，線上線下同步祭出慶祝活動；i預購即日起全站天天免運，購買指定商品單筆消費滿額最高享10%回饋；行動隨時取12月22日起推出指定CITY飲品及零食飲料等指定商品買5送5優惠；實體門市則自12月24日起限時5天，推出指定CITY飲品買1送1，另還有21Plus烤雞、飲料、冰品等指定商品優惠，讓你就近一站買足、輕鬆過節。

冷冷的耶誕一定要喝點甜甜熱熱的才暖心，OPEN POINT行動隨時取自12月22日起至12月31日止限時10天推出震撼半價優惠，包括CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA現萃茶經典純奶茶/四季春奶青、雀巢美祿穀物棒、星太郎點心麵大雞汁、波蜜鮮摘果園芭樂綜合果汁飲料、春芳號橙柚青果茶375ml等指定商品買5送5優惠，另還有CITY CAFE大杯美式咖啡買5杯送韓國Sweetory可可球系列指定品項3包的優惠組合，線上秒結帳超方便還可轉贈親友送上歲末祝福。

7-ELEVEN門市則自12月24日起至12月28日止，限時5天推出「聖誕節分享快樂」優惠，包括CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY PRIMA精品拿鐵（冰/熱）、Häagen-Dazs冰沙系列同品項買1送1、派對餐桌上超應景的21PLUS美式烤半雞2入199元以及指定飲料、冰品優惠第2件10元優惠，吃的喝的、飯後甜點都幫你準備好。