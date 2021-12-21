大寫的帥氣！INVINCIBLE、NBHD再跨界 打造三方聯名話題鞋

明年就要迎來創立15周年的知名選品店INVINCIBLE再度和高端潮牌NEIGHBORHOOD（簡稱NBHD）合作，除了推出聯名丹寧服飾之外，更讓品牌粉絲關注的就是三方跨界adidas Originals Campus鞋款。黑色麂皮加上鞋側的蛇紋Logo裝飾，具備各種經典流行元素，因此沒上市就備受關注。

如果是INVINCIBLE忠實消費者，就會對5年前，品牌慶祝10周年時，就同樣找了NEIGHBORHOOD和adidas合作，打造黑、白色系為主的NMD潮鞋。當時推出時，就一鞋難求，直至此刻在拍賣網站上，仍舊有萬元以上的身價，說明了其三方聯名的高人氣。所以，在INVINCIBLE將迎來15周年之際，不免俗的仍舊與NEIGHBORHOOD跨界，並找來adidas Originals共同打造出話題鞋款，甫曝光就引起高度關注。原因就在於，鞋跟後方以及鞋墊上的鳳凰爪紋，以及閃電圖案鞋跟，都是睽違15年再現，滿滿的回憶殺，用以紀念INVINCIBLE周年，別具意義。

不僅有聯名鞋款引起關注，INVINCIBLE和NEIGHBORHOOD還合作了獨家限定的服飾，利用品牌最擅長的丹寧打造出外套和牛仔褲，有著招牌破壞、水洗、拼接、 花布補強等等繁瑣複雜工藝。而且NEIGHBORHOOD還在破壞拼接處加上90年代美國西部最熱門的變形蟲印花布；牛仔褲腰部皮標還印上雙方品牌Logo彰顯其價值性。全系列將於12月24日在INVINCIBLE亞太地區販售，但皆需要至官網參與抽籤，才有機會購買。

INVINCIBLE和潮牌NEIGHBORHOOD合作，推出聯名牛仔褲。圖／INVINCIBLE提供

INVINCIBLE和潮牌NEIGHBORHOOD、adidas Originals合作，推出三方聯名鞋。圖／INVINCIBLE提供

INVINCIBLE和潮牌NEIGHBORHOOD合作，推出聯名丹寧外套。圖／INVINCIBLE提供