「台灣在地黑草羊」補冬！台北文華東方雅閣新菜上桌
冬令進補，台北文華東方酒店內連續四年榮獲《台北米其林指南》一星殊榮的「雅閣」中餐廳，也隨著季節更迭時序輪換，即日起推出冬季新菜單。主廚張國邦從養生、滋補角度出發，堅持「不時不食」的原則，嚴選當令食材搭配溫和養生的頂級中藥材，像是人參、天麻、金線蓮等，打造系列滋補靚湯以及溫補佳餚。
入行逾25年，擁有豐富廚藝經驗的張國邦認為，冬季不能錯過的就是煲湯，雅閣冬季菜單中，也有多道經典的滋補靚湯，包括慢燉藥膳雞、金線蓮燉鮮鮑魚、天麻桃膠燉海馬，以及川芎北芪燉水鴨等。其中，看似傳統的「慢燉藥膳雞」，主廚改良作法，先將人參、當歸、枸杞、紅棗等中藥材熬煮8小時，再將雞肉以舒肥手法低溫慢煮，保留了雞肉滑嫩的肉質，簡單的湯品，做工卻十分講究。
此外，雅閣冬季新菜中，也有系列經典廣式煲仔菜。像是汁濃味正的「古法羊腩煲」，主廚採用台灣在地黑草羊，將肥瘦相間、去骨切成條塊狀的羊腩，與冬菇、冬筍、荸薺、腐竹一同燜煮至肉質軟腴、滑嫩富含豐富膠質，形色香味兼具。還有「香芋臘味滑雞煲」，吃得到香濃綿密的芋頭、軟嫩多汁的雞肉，以及臘味的馥郁香氣。「蝦籽海參豆腐煲」則是將泡發的海參、煎香的豆腐與蠔油一同燜煮入味，工序繁複、鮮美滋味令人回味無窮。
新菜中，也有不少是張國邦的拿手菜，像是「酥炸百花雞」，靈感來自名菜江南百花雞，相當考驗主廚的刀工，需先將文昌雞去骨、保留雞皮並片成薄片備用，接著以自製手打的新鮮蝦漿混和雞肉丁、荸薺丁包覆雞肉，再裹上脆漿粉後入鍋油炸至金黃香酥，起鍋切塊。此外，「水煮鯧魚球」、「金沙脆米龍蝦球」等，也都是費工味美的經典菜色。
雅閣於午餐時段也同步推出多款特色點心，如皮薄、餡豐、味美的「燕窩灌湯餃」，兼具海參與鮮蝦的海味和松茸的濃郁香氣的「松茸海參燒賣」，口感豐富、以豬肉、香菇、羊肚菌和夏威夷果仁入餡的「陳皮羊肚菌蒸粉粿」，還有以玫瑰蜜汁蜜漬燕窩、餅皮酥鬆且內餡香濃綿密的「玫瑰燕窩蛋撻等，都是形色味的港點。
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