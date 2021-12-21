日本2021年漢字調查「金」出爐！這幾枚年度金表別錯過

由財團法人「日本漢字能力檢定協會」主辦、日本的2021年度漢字，日前於京都清水寺公布。2021年的總投票數為22萬3,773票，最後由得票10,422票（佔4.66%）的「金」拿下第一名，並帶有紓困、富裕以及奧運的聯想，也是「金」這個字四度上榜，前三次皆為奧運時刻，也隱約象徵奪金、桂冠的殊榮。

回歸到「金」的貴金屬本質，黃金一向最為值錢，成為放諸四海的通用貨幣。而運用在表款上的貴金屬表殼也有黃金、白金、鉑金、玫瑰金、粉紅金等多種樣貌，回望2021年，今年也有多款特殊的貴金屬腕表值得留意，象徵2021年的年度亮點與重頭戲。歐米茄OMEGA今年新款海馬300青銅金腕表，以獨家的青銅合金，成分具有37.5%的黃金以及鈀、銀，成色則介於18K Moonshine™金與18K Sedna™金間，帶有復古的優雅，並具有優異的抗腐蝕性，因而不會引起銅綠氧化。

帝舵（TUDOR）今年則有一只Black Bay Fifty-Eight 18K，以全金表殼、表圈搭配綠色面盤，是帝舵少數的全金表款，訂價也在品牌系列中一鳴驚人，上看53萬4,500元。沛納海（PANERAI）的Goldtech™紅金並非全新材質，但今年首度運用在PAM01060的Luminor Tourbillon，同時搭配經過電鍍處理的藍色零件，金、藍輝映，而且是具有六日長動能的複雜功能腕表，貴氣中符合當代色彩美學趨勢。