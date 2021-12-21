快訊

不跟進英國？第三劑疫苗間隔不縮短 李秉穎曝2原因

中職／打爆富邦換總仔 網熱議洪一中、胡金龍如今誰才是贏家？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本2021年漢字調查「金」出爐！這幾枚年度金表別錯過

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA以成色則介於18K Moonshine™金與18K Sedna™金間的「青銅金」，推出海馬300青銅金腕表，並兼具貴金屬的貴氣，以及不易產生綠色氧化的質變。圖 / OMEGA提供
OMEGA以成色則介於18K Moonshine™金與18K Sedna™金間的「青銅金」，推出海馬300青銅金腕表，並兼具貴金屬的貴氣，以及不易產生綠色氧化的質變。圖 / OMEGA提供

由財團法人「日本漢字能力檢定協會」主辦、日本的2021年度漢字，日前於京都清水寺公布。2021年的總投票數為22萬3,773票，最後由得票10,422票（佔4.66%）的「金」拿下第一名，並帶有紓困、富裕以及奧運的聯想，也是「金」這個字四度上榜，前三次皆為奧運時刻，也隱約象徵奪金、桂冠的殊榮。

回歸到「金」的貴金屬本質，黃金一向最為值錢，成為放諸四海的通用貨幣。而運用在表款上的貴金屬表殼也有黃金、白金、鉑金、玫瑰金、粉紅金等多種樣貌，回望2021年，今年也有多款特殊的貴金屬腕表值得留意，象徵2021年的年度亮點與重頭戲。歐米茄OMEGA今年新款海馬300青銅金腕表，以獨家的青銅合金，成分具有37.5%的黃金以及鈀、銀，成色則介於18K Moonshine™金與18K Sedna™金間，帶有復古的優雅，並具有優異的抗腐蝕性，因而不會引起銅綠氧化。

帝舵（TUDOR）今年則有一只Black Bay Fifty-Eight 18K，以全金表殼、表圈搭配綠色面盤，是帝舵少數的全金表款，訂價也在品牌系列中一鳴驚人，上看53萬4,500元。沛納海（PANERAI）的Goldtech™紅金並非全新材質，但今年首度運用在PAM01060的Luminor Tourbillon，同時搭配經過電鍍處理的藍色零件，金、藍輝映，而且是具有六日長動能的複雜功能腕表，貴氣中符合當代色彩美學趨勢。

而最具人氣、買氣的勞力士（ROLEX），今年重頭戲之一的「探險家一號」Oyster Perpetual Explorer腕表，是該系列中首次推出精鋼與半金款，型號124273；同時尺寸更「反潮流」縮小為36毫米。連帶推動另一款黑面、精鋼款「探一」、型號124270漲價約42%。正因為萬事看漲、薪資追不上物價的同時，收藏金表的「金本位」思維，除了帶來全身造型的喜氣，或也將是另類的投資保值選項。

帝舵（TUDOR）的Black Bay Fifty-Eight 18K，以全金表殼、表圈搭配綠色面盤，是帝舵少數的全金表款。圖 / TUDOR提供（合成圖）
帝舵（TUDOR）的Black Bay Fifty-Eight 18K，以全金表殼、表圈搭配綠色面盤，是帝舵少數的全金表款。圖 / TUDOR提供（合成圖）
由財團法人「日本漢字能力檢定協會」主辦、日本的2021年度漢字，最後由得票10,422票（佔4.66%）的「金」拿下第一名。圖 / 翻攝自「今年の漢字」twitter
由財團法人「日本漢字能力檢定協會」主辦、日本的2021年度漢字，最後由得票10,422票（佔4.66%）的「金」拿下第一名。圖 / 翻攝自「今年の漢字」twitter
勞力士的「探一」今天首度在系列中推出半金款式，尺碼也「塑身」為36毫米，人氣看漲。圖 / 勞力士提供
勞力士的「探一」今天首度在系列中推出半金款式，尺碼也「塑身」為36毫米，人氣看漲。圖 / 勞力士提供
沛納海Luminor Tourbillon首度使用品牌獨家Goldtech紅金，並搭配藍色電鍍視覺，金、藍輝映，訂價515萬元。圖 / 沛納海提供
沛納海Luminor Tourbillon首度使用品牌獨家Goldtech紅金，並搭配藍色電鍍視覺，金、藍輝映，訂價515萬元。圖 / 沛納海提供

腕表 奧運 日本

延伸閱讀

廢墟大樓有救？員林黃金帝國一半所有權人有意願都更

日本大阪診所火災增至25死 犯嫌疑模仿京阿尼案

彰化縣雙子星翻身 喬友大樓要拆 員林黃金帝國要都更

一年之計？江詩丹頓Traditionnelle表款一「手」搞定！

相關新聞

畫說台鐵與台灣建築遺產展覽 了解新北市歷史建築與古蹟

力麗慈善基金會BACK to 1919與台鐵局合辦之巡迴畫展「畫說台鐵與台灣建築遺產展覽─新北」原定於2021年舉辦，因疫情而暫緩半年，今終於重新啟動，於111年1月6日上午舉辦開幕儀式...

【專訪】漫舞輕托狂想 領導品牌綻放光彩

掌握愈趨成熟的設計步調，在快速轉換變動的室內設計流行市場中， 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 帶領品牌站穩腳步，並以多元興趣培養穩固的軟實力，創造、領導團隊往全新的設計項目前進。

日本熱銷千萬「TIDY長夾」皮革升級 好評回歸

日本熱銷、在台灣募資突破千萬台幣的TIDY皮夾，於今年冬天再度回歸，推出兩款新系列，除了經典的植鞣長夾增加了四款秋冬新色之外，更在質感上大大升級，與日本最高等級皮革廠「枥木皮革」合作，推出TIDY首款枥木皮革長夾，全新兩款系列長夾募資活動超早鳥價五三折起，已在嘖嘖正式上線。

《幕後傳奇－苦魯人生》百老匯等級的臺灣經典音樂劇之作

由刺點創作工坊與聯合數位文創推出的音樂劇《幕後傳奇—苦魯人生》，是近年臺灣最受觀眾喜愛的中文原創音樂劇之一，不僅揭開舞台秘辛，忠實呈現表演藝術產業的心酸，更結合魔術與精彩歌舞，給觀眾層出不窮的驚喜，許多觀眾與知名藝人看完直呼：「媲美百老匯的娛樂性與音樂性！」

永恆慕夏特展攜手第一社福 邀請名人創作公益畫獻愛

「永恆慕夏-線條的藝術特展」於12月18日中正紀念堂正式展出，這次展覽更與第一社會福利基金會合作，邀請許瑋甯、Darren邱凱偉、宋芸樺、張明珠等四位才華洋溢的愛心藝人，分別以慕夏多幅作品為參考，重新詮釋自己心目中的慕夏風格，公益作品也受邀於特展展出，希望民眾能欣賞純粹藝術，也能以嶄新的視角，將「藝術x公益」結合，透過名人作品，重新看見不一樣的慕夏風，並以此響應公益，關心社會，民眾可於特展現場透過掃QRcode方式或是到第一社福yahoo公益競標平台參與公益拍賣。

西班牙藝術家 Joan Cornellà 梗圖靈魂搔癢都市人暗黑幽默

Joan Cornellà(霍安·科內拉)是以超現實、暗黑幽默風格而聞名的西班牙藝術家，近年與香港創意公司AllRightsReserved合作將作品帶往當代收藏與美術館展出，其擅長以明亮簡潔的繪畫風格讓當代藝術藏家掩嘴笑，高檔幽默詮釋暗黑酸苦的一面，令人笑到發抖。。。內傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。