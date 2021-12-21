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姆巴佩一個起腳把自己踢上DIOR代言人之位 網友看了照片噴笑：搶先拍《阿凡達》續集？
看中社群影響力，DIOR宣佈簽下足球員基利安姆巴佩（Kylian Mbappé）成為品牌大使，藉助他在IG有6千320萬粉絲的魅力，為品牌加分，而以DIOR經典藍表現的形象照，也有網友搞笑回應，「是《阿凡達》續集劇照？」今年10月，DIOR甫宣布新品牌大使摩納哥王子Pierre Casiraghi，足見有影響力見真章，擔綱代言已不侷限是娛樂明星。
今年23歲的基利安姆巴佩，是法國甲級足球聯賽巴黎聖日耳曼俱樂部明星前鋒，成為DIOR男裝創意總監Kim Jones相中的服裝代言人，也身兼DIOR曠野之心男香系列大使，他12月20日才剛過23歲生日，在IG寫下「感謝大家的每日關注和無條件的愛」。姆巴佩最為人津津樂道的出色表現，是在2018世界盃足球賽助法國隊奪冠，同年也被FIFA（國際足球總會）評為年度最佳年輕球員，並由享譽盛名的雜誌《法國足球》頒發科帕獎（Kopa Trophy）；上個月在對哈薩克的世界盃資格賽中，姆巴佩個人踢進4球也成為1958年以來單場為法國國家隊踢進至少4球的球員，也為法國拿到2022世界杯參賽資格。
除了姆巴佩之外，早前在今年10月，DIOR宣布漢諾威王妃殿下、摩納哥長公主Caroline與Stefano Casiraghi之子Pierre Casiraghi為DIOR新任品牌大使，以不同風格的DIOR西裝表現優雅挺拔的氣質，是貨真價實的「王子殿下」帥度，他的義大利裔妻子Beatrice Borromeo也是DIOR品牌大使，夫妻倆常身穿DIOR出席正式活動，是奢華的皇家級別代言人。
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