快訊

北市女「疑本土病例」莊人祥曝最終採檢PCR結果

直播／今本土+0！新增10例境外移入 無死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

姆巴佩一個起腳把自己踢上DIOR代言人之位 網友看了照片噴笑：搶先拍《阿凡達》續集？

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
法國甲級足球聯賽巴黎聖日耳曼俱樂部明星前鋒基利安姆巴佩，成為DIOR男裝暨曠野之心男香系列代言人。圖／DIOR提供
法國甲級足球聯賽巴黎聖日耳曼俱樂部明星前鋒基利安姆巴佩，成為DIOR男裝暨曠野之心男香系列代言人。圖／DIOR提供

看中社群影響力，DIOR宣佈簽下足球員基利安姆巴佩（Kylian Mbappé）成為品牌大使，藉助他在IG有6千320萬粉絲的魅力，為品牌加分，而以DIOR經典藍表現的形象照，也有網友搞笑回應，「是《阿凡達》續集劇照？」今年10月，DIOR甫宣布新品牌大使摩納哥王子Pierre Casiraghi，足見有影響力見真章，擔綱代言已不侷限是娛樂明星。

今年23歲的基利安姆巴佩，是法國甲級足球聯賽巴黎聖日耳曼俱樂部明星前鋒，成為DIOR男裝創意總監Kim Jones相中的服裝代言人，也身兼DIOR曠野之心男香系列大使，他12月20日才剛過23歲生日，在IG寫下「感謝大家的每日關注和無條件的愛」。姆巴佩最為人津津樂道的出色表現，是在2018世界盃足球賽助法國隊奪冠，同年也被FIFA（國際足球總會）評為年度最佳年輕球員，並由享譽盛名的雜誌《法國足球》頒發科帕獎（Kopa Trophy）；上個月在對哈薩克的世界盃資格賽中，姆巴佩個人踢進4球也成為1958年以來單場為法國國家隊踢進至少4球的球員，也為法國拿到2022世界杯參賽資格。

除了姆巴佩之外，早前在今年10月，DIOR宣布漢諾威王妃殿下、摩納哥長公主Caroline與Stefano Casiraghi之子Pierre Casiraghi為DIOR新任品牌大使，以不同風格的DIOR西裝表現優雅挺拔的氣質，是貨真價實的「王子殿下」帥度，他的義大利裔妻子Beatrice Borromeo也是DIOR品牌大使，夫妻倆常身穿DIOR出席正式活動，是奢華的皇家級別代言人。

法國甲級足球聯賽巴黎聖日耳曼俱樂部明星前鋒基利安姆巴佩，成為DIOR曠野之心男香系列代言人。圖／取自IG
法國甲級足球聯賽巴黎聖日耳曼俱樂部明星前鋒基利安姆巴佩，成為DIOR曠野之心男香系列代言人。圖／取自IG
摩納哥王子Pierre Casiraghi為今年10月時，DIOR宣布的品牌大使。圖／DIOR提供
摩納哥王子Pierre Casiraghi為今年10月時，DIOR宣布的品牌大使。圖／DIOR提供
法國甲級足球聯賽巴黎聖日耳曼俱樂部明星前鋒基利安姆巴佩，成為DIOR曠野之心男香系列代言人。圖／取自IG
法國甲級足球聯賽巴黎聖日耳曼俱樂部明星前鋒基利安姆巴佩，成為DIOR曠野之心男香系列代言人。圖／取自IG
DIOR宣佈IG粉絲數6千320萬的明星足球員基利安姆巴佩，成為新任品牌大使。圖／DIOR提供
DIOR宣佈IG粉絲數6千320萬的明星足球員基利安姆巴佩，成為新任品牌大使。圖／DIOR提供

法國 足球 品牌

延伸閱讀

愛心包成為下一個IT Bag！Saint Laurent老花愛心包、CELINE心型硬殼小包

足球專欄／歐冠重抽籤 皇馬最大輸家

喜歡秀智的瀏海造型嗎？「對角線構圖」的時尚畫報 纖瘦白皙的逆天長腿太驚人

「跳水王子」湯姆戴利俏皮現身 Dior男裝秀以書香捲軸作為公路旅行的魔幻伸展台

相關新聞

【專訪】漫舞輕托狂想 領導品牌綻放光彩

掌握愈趨成熟的設計步調，在快速轉換變動的室內設計流行市場中， 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 帶領品牌站穩腳步，並以多元興趣培養穩固的軟實力，創造、領導團隊往全新的設計項目前進。

姆巴佩一個起腳把自己踢上DIOR代言人之位 網友看了照片噴笑：搶先拍《阿凡達》續集？

看中社群影響力，DIOR宣佈簽下足球員基利安姆巴佩（Kylian Mbappé）成為品牌大使，藉助他在IG有6千320萬...

一年之計？江詩丹頓Traditionnelle表款一「手」搞定！

最好的收藏，可以不必束之高閣，如能每日享用，才是奢華的日常真義。瑞士高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Consta...

亞洲50最佳餐廳「香港」居冠！Discovery 26日揭密

一直以來，旅人們對香港最熟悉的印象，莫過美食。這個美食之都，也吸引著來自世界各地的料理武林高手在此大展身手，今年亞洲最佳...

醇夢 富饒光影層次的夢幻咖啡店

本案座落百貨商場五樓，室內約270平方米，呈Ｌ型的基地雖不夠方正，但勝在一覽101大樓地標與精華街景的連續廣角窗優勢，因此，規劃上優先考量最佳客容數...

foodpanda推時事梗優惠碼 「見宏就休」滿99元現折25元

王力宏用盡「宏荒之力」也敵不了「蕾神之槌」的威力，讓這齣撼動人心的年末大戲暫時草草落幕，但網友的創意可沒有停歇，短時間內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。