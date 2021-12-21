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一年之計？江詩丹頓Traditionnelle表款一「手」搞定！
最好的收藏，可以不必束之高閣，如能每日享用，才是奢華的日常真義。瑞士高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin），近日發表新款Traditionnelle系列全日曆鏤雕腕表，並有18K 5N粉紅金和18K白金兩種材質，以能展現多種時間的「全日曆」功能，精密複雜且實戴，一舉二得。
所謂的「全日曆（full-calendar）」功能是指可以指示月份、星期、日期、時鐘、分鐘、秒鐘等各種時間資訊。新款Traditionnelle系列全日曆鏤雕腕表，先以特殊前緣設計的缽形指針，於表面外緣指示了日期。代表月份、星期的次表盤（sub-dial），視覺上透而不穿，並具有雙重的欣賞讀取樂趣：上層半透明的時間資訊、亦或是面盤下方的齒輪等元件；類似的邏輯同時展現在六點鐘方向的半透明月相盤。
畢竟屬於鏤雕設計，手表面盤中的資訊眾多，為了更為讀取便利，面盤上僅有太子妃式指針、小時刻度的時標採用金質顯示。江詩丹頓品牌自行研發、由多達312個零件組成的2460 QCL/2自動上鍊機芯具備金質的自動盤，並通過日內瓦印記認證。如果說一日之計在於晨，那麼面對2022新一年的準備，或也可從一只全日曆腕表收藏開始，從長計議。
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