亞洲50最佳餐廳「香港」居冠！Discovery 26日揭密

一直以來，旅人們對香港最熟悉的印象，莫過美食。這個美食之都，也吸引著來自世界各地的料理武林高手在此大展身手，今年亞洲最佳50餐廳名單，就有高達11家來自香港，位居亞洲之冠。香港究竟有何魅力， 讓名廚匯聚？Discovery頻道攜手香港旅遊發展局推出《星廚饗港》特集，將介紹6位在香港發展的名廚，分享他們立足香港餐飲界的秘密。

星級主廚包括「Neighborhood」的黎子安（David Lai）、「Caprice」的Guillaume Galliot、「Ta Vie旅」的佐藤秀明（Hideaki Sato）、「Mono」的Ricardo Chaneton、「Amber」的Richard Ekkebus以及「VEA」的鄭永麒（Vicky Cheng）（依英文姓名排序）。Discovery頻道《星廚饗港》將於12月26日星期日晚間8點播出。

香港置地文華東方酒店「Amber」主廚Richard Ekkebus，已在香港定居多年，「香港給予我的能量，是世界上任何其他城市所沒有的」，喜歡親近大自然的他，會藉由跑步健行鍛鍊體力與專注力，過程中也讓他激發各種不同想法。近幾年他積極推動永續料理，使用香港在地食材，不僅解決進口食材易遇到的賞味期與品質問題，也可減少碳排放。

日籍主廚佐藤秀明（Hideaki Sato），在香港開設日法餐廳「Ta Vie旅」，香港的生活體驗也讓他開始鑽研中式料理，更迷上北京烤鴨，他喜歡實驗烹調，對他而言生活周遭每個人都是主廚，透過不斷與人交流，不斷嘗試、發現錯誤、調整改善，從中掌握料理精髓。

「香港社會的每一層級都對美食充滿熱情」，「Mono」主廚Ricardo Chaneton出生委內瑞拉，平日他最愛的就是逛菜市場。看到像豆薯、佛手瓜等在他的國家中常見的食材、卻被廣泛使用於亞洲美食，也是他熱愛香港的原因之一。他將法式料理的知識與自身最熟悉的南美料理結合，立志將餐廳發展為「亞洲通向精緻拉丁美洲美食文化的窗口」。

從小就熱愛看烹飪節目的「VEA」主廚鄭永麒，原本在紐約做法式料理，因為對亞洲美食的嚮往來到香港，他的夢想就是把中式料理融入法式料理中。今年他開設了第二家餐廳「永」，將中西烹調技藝的融合發揮得淋漓盡致，打破中菜固有的框架，從經典菜色中求變，常見的蒸魚料理，他以油潑方式增加酥香清脆口感，如同法式料理，他也為這道魚料理調製靈魂醬汁，打造獨特新式中菜。