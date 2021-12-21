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foodpanda推時事梗優惠碼 「見宏就休」滿99元現折25元
王力宏用盡「宏荒之力」也敵不了「蕾神之槌」的威力，讓這齣撼動人心的年末大戲暫時草草落幕，但網友的創意可沒有停歇，短時間內就創造了不少迷因梗圖與成語金句新解。美食外送平台foodpanda也立刻趕上熱潮，即日起不管是美食外送、外帶自取，還是生鮮雜貨外送，只要填上「見宏就休」、「蕾神之槌」、「蕾力風行」等時事梗優惠碼，就能享優惠。
其中「見宏就休」最好用，只要美食外送滿99元即折25元，新舊客都可以使用；「蕾神之槌」則是生鮮雜貨指定店家滿250元折150元；「蕾力風行」則是可用在首次選擇外帶自取的用戶，滿250元折150元，限時限量推出，想蹭優惠可得趕快跟上。
而近期在鬧區也到處都能看到foodpanda品牌大使「胖胖達」的Q萌身影，更順勢推出12月限定，凡訂購美食外送滿250元，即可享有10次免外送服務費的優惠。同步登場的還有一系列超值的獨家優惠活動，包括麥當勞經典那堤買1送1、漢堡王指定套餐7折優惠、拉亞漢堡「卡娜赫拉的小動物套餐」享7.5折優惠；天冷在家想吃鍋，pandamart熊貓超市下單滿250元並輸入專屬優惠碼「暖一下」，該筆訂單立享7.5折優惠。快把握機會在充滿歡樂節慶、團聚氛圍的12月裡，與親朋好友一同歡聚享受美食。
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