foodpanda推時事梗優惠碼 「見宏就休」滿99元現折25元

王力宏用盡「宏荒之力」也敵不了「蕾神之槌」的威力，讓這齣撼動人心的年末大戲暫時草草落幕，但網友的創意可沒有停歇，短時間內就創造了不少迷因梗圖與成語金句新解。美食外送平台foodpanda也立刻趕上熱潮，即日起不管是美食外送、外帶自取，還是生鮮雜貨外送，只要填上「見宏就休」、「蕾神之槌」、「蕾力風行」等時事梗優惠碼，就能享優惠。

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