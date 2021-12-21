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「喝的烤蕃薯」12月買一送一！奎克咖啡X瓜瓜園獨創

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
奎克咖啡X瓜瓜園以冰烤番薯推出系列新品。圖／奎克咖啡提供
奎克咖啡X瓜瓜園以冰烤番薯推出系列新品。圖／奎克咖啡提供

年節將屆，各種聯名一波波，「奎克咖啡」近日與全台蕃薯市佔率第一名的「瓜瓜園」攜手推出以「冰烤蕃薯」為主軸的甜蜜系下午茶。除了獨創「喝的烤蕃薯─烤蕃薯烏克力力」，也將冰烤蕃薯與丹麥法式吐司巧妙融合成「蜂蜜甜心薯法式吐司」。此外，另於12月推出「烤蕃薯烏克力力」天天買一送一、「蜂蜜甜心薯法式吐司」119元加購等限定活動。

奎克咖啡X瓜瓜園的季節限定新品，以再熟悉不過的「烤蕃薯」為主角，搭配蜂蜜、牛奶等元素，再佐以巧克力酥片、地瓜脆片的香脆口感，推出包含「蜂蜜甜心薯法式吐司」、「冰烤番薯烏克力力(I)」、「烤番薯烏克力力(H)」等新品。

其中，黃金比例製作而成的「蜂蜜甜心薯法式吐司」，是以特殊摺疊工法特製多層次黃金丹麥吐司，並選用厚度4公分保留完美口感，吐司與布蕾蛋液再以1:2的比例浸泡24小時，先煎至兩面金黃，再送進烤箱烘烤，最後搭以香草冰淇淋、蜂蜜、蕃薯慕斯，以及瓜瓜園的冰烤蕃薯，甜蜜倍增。

奎克咖啡也在歡慶的12月推出系列優惠。12月31日前「蜂蜜甜心薯法式吐司」主餐加購價149元（原價220元）；「冰烤番薯烏克力力(I)」、「烤番薯烏克力力(H)」主餐加購價99元（原價160元）。另外，加入黑浮餐飲集團APP會員，領券可再享有「冰烤番薯烏克力力(I/H)」買一送一及「蜂蜜甜心薯法式吐司」加購價119元。

蜂蜜 咖啡 丹麥

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