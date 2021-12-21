口嫌體正直！台灣首家A&F專賣店開幕日排隊人潮不斷
曾以性感形象著稱的美式休閒品牌Abercrombie & Fitch（A&F），與旗下另一年輕副牌Hollister Co.終於在日前於台中港三井Outlet開出台灣第一家專賣店。早在8月，聯合報獨家揭露品牌開店時間與地點之後，就引發熱烈討論，與論和風向都看似不會前往消費。然而，在A&F台灣首店正式開幕前，就有著大批排隊人潮湧現，連代理商都十分意外，說明了多數人都是「口嫌體正直」。
在今年8月本報證實A&F將在台灣開設專賣店的報導，當時網友們紛紛以「超過氣」、「沒有人會埋單」或是「我們才不是盤子（凱子）」來評論，沒有性感猛男駐店，品牌魅力也已經不若以往了。不過，在上周A&F與旗下的年輕副牌Hollister Co.、童裝系列，居家服飾品牌Gilly Hicks一同落腳台中港三井Outlet二期，開出全台第一家門市。由於是定位於Outlet門市，產品皆是以過季為主，售價貼近美國市場，不過仍會因為匯差等原因調整，但至少是5折起跳。所以，在開幕當天就引起大批消費者朝聖，等著進店血拚，據代理商透露，在11點開店之前就有約近百人排隊，連他們也備感意外。
而另一美式休閒品牌Gap也在台中港三井Outlet二期成立台灣第五家Outlet門市，由於價格低至5折，加上開幕的首4日，推出限定帆布袋跟口罩；還有品牌吉祥物布萊納小熊可拍照互動，因此也在店前出現了排隊人潮，有著不輸A&F的魅力。
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