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「大湖草莓」吃到飽！馬辣、熊一「草莓季」起跑

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
馬辣、新馬辣應景推出冬季限定的「卜雞卜雞鍋」。圖／馬辣提供
馬辣、新馬辣應景推出冬季限定的「卜雞卜雞鍋」。圖／馬辣提供

甫於近期開設涮樂和牛基隆店的「馬辣集團」，將於12月22日起於旗下的「熊一日式燒肉」與「馬辣」限時推出「草莓吃到飽」活動，無限量供應苗栗大湖直送的「豐香草莓」，同時還再加碼「屏東黑珍珠蓮霧」，讓民眾盡情享用。針對氣候漸涼，「新馬辣」與「馬辣」則是推出季節限定的「卜雞卜雞鍋」，還有「九孔鮑、帆立貝免費送」的優惠活動。

儘管今年受到氣候影響，草莓季略有延遲，但是「熊一」與「馬辣」將於12月22日起推出大湖草莓季活動。除了無限供應大湖豐香草莓外，並且還提供煉乳供消費者自行搭配，現場還有豆花、布丁、蛋糕等甜食，以及16種的哈根達斯冰淇淋、16種莫凡彼冰淇淋，讓民眾搭配出專屬的草莓系甜品。同時並無限量供應「屏東黑珍珠蓮霧」，讓水果愛好者盡情享用。

在寒冷的天氣中，馬辣、新馬辣也應景推出冬季限定的「卜雞卜雞鍋」，使用蔬菜精力湯為基底，搭配嘉義東石蛤蜊、蒜末、蔥白與去骨雞腿肉，讓民眾可以享受蛤蠣與蒜頭烹煮後的鮮甜與辛香，還有軟嫩的雞腿肉塊，並可享「0元免費升級」。另外馬辣、新馬辣、新馬辣plus+也針對全台門市進行飲料自助吧升級，提供日式無糖煎茶、黃金烏龍茶、烏梅汁、可爾必思、雀巢冰美祿等多種飲品，為消費者提供更多元的飲品選擇。

即日起至1月31日期間，至馬辣、新馬辣用餐，提前至少一日訂位，4成人以上同行並於指定貼文留言，馬辣每成人加贈1顆「九孔鮑魚」；新馬辣則是每成人加贈1顆「北海道大帆立貝」。

「熊一日式燒肉」與「馬辣」限時推出「草莓吃到飽」活動。圖／馬辣提供
「熊一日式燒肉」與「馬辣」限時推出「草莓吃到飽」活動。圖／馬辣提供

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