全家、全聯攜手 「全盈支付」與「全支付」跨平台結盟

疫情以來民眾更加依賴電子支付，根據金管會統計，截至2021年10月底，臺灣電子支付使用者已達到1,523萬人，同時更加深化影響民眾生活消費習慣。看準電子支付的發展，「全家便利商店」與「全聯福利中心」分別投資「全盈支付」與「全支付」，於今年6月獲准設立專營電子支付機構經營電子支付業務，今日更正式宣布攜手打團體戰，以「通路共享」之策略結盟，跨通路合作，未來「全支付」用戶可拿著自家支付工具到「全盈支付」合作商店付款，而「全盈支付」用戶同時也可到「全支付」的合作商店消費付款，快速擴大消費者使用場域至日常生活各領域，同時也免去店家重覆金流串接的成本，打造更完整電子支付生態圈。

政府積極推動非現金支付環境，為擴大電子支付機構的服務範圍，電子支付機構管理條例新法今年7月已正式上路，財金公司推出的「電子支付跨機構共用平臺」也於10月14日上線，跨機構共用平臺上線後，開通不同電子支付帳戶間相互轉帳的功能，不同電支帳戶或銀行帳戶間的款項也可跨平台互轉。財金公司也表示，將持續依照金管會的指示，配合電支機構系統開發進度，陸續上線「繳費」、「繳稅」等跨機構服務，民眾與商家都能享受到越來越便利的電子支付服務。

「全盈支付」與「全支付」目前皆朝向申請營業執照目標努力，相關確切的業務合作內容，也將在取得金管會核發營業執照後，依金管會核准範圍及電子支付機構管理條例等相關法令之規範規劃辦理。