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踩點米蘭一級精品戰區！海瑞溫斯頓品牌專賣店隆重開幕

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓除了頂級珠寶聞名，近年亦積極開拓高級珠寶腕表系列，例如近日發表的卓時（Premier）系列Sunflower 36毫米自動腕表，即是從珠寶中得到靈感啟發。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓除了頂級珠寶聞名，近年亦積極開拓高級珠寶腕表系列，例如近日發表的卓時（Premier）系列Sunflower 36毫米自動腕表，即是從珠寶中得到靈感啟發。圖 / 海瑞溫斯頓提供

雖然全世界經濟狀況暫時仍未有顯著好轉趨勢，但部分精品品牌卻在逆勢中看見商機、加速投資。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）宣佈在米蘭的全新品牌專門店正式開幕，除了透過高級珠寶與頂級腕表展現豪奢的生活風格，正式踩點米蘭精品熱區，也為品牌寫下新頁。

米蘭的蒙特拿破崙大街（Via Montenapoleone）是頂級精品的一級戰區，鄰近不乏美術館以及眾多高級時裝、珠寶品牌專賣店。在此處Harry Winston開設的品牌專門店佔地3,821平方米、約合1,155坪的空間，其室內設計並帶有私人宅邸的的氣派與隱密感。灰色調搭配訂製的黑色漆面古銅色傢俱、頂級水晶吊燈、手工織成的絲質牆面和古董家品裝飾，並在細節處展示了品牌的經典元素例如祖母綠切工的八角輪廓，又或鑽石切割的稜角形狀。

自1932年創立以來，海瑞溫斯頓向來以碩大珍稀的名鑽見長，包括瓊格爾之鑽（The Jonker）、希望之鑽（Hope Diamond）、溫斯頓藍鑽（Winston Blue），都是品牌擁有的傳奇珍寶。近年品牌同時專注於高級珠寶腕表與專業製表，例如今年發表的卓時（Premier）系列Sunflower腕表、卓時Premier系列萬花筒Kaleidoscope腕表，機械機芯也高比例使用矽材質零件，展現跟上專業製表最前線的技術力。

品牌在全世界重要大都會包含紐約、倫敦、巴黎、東京、香港都皆有專門店，而如果還未能盡情旅遊的時刻，台灣則亦有台北101專賣店與麗晶精品專賣店，前者位於台北101購物中心2樓，後者則位於台北晶華酒店二樓大廳。同時海瑞溫斯頓近日正於台北101購物中心近信義路口，打造了祈願聖誕樹與藝術裝置，裝置並將展出至2022年1月2日止，傳遞燦爛、分享與歡樂氣息，無分晝夜。

灰色調搭配訂製的黑色漆面古銅色傢俱、水晶吊燈、手工絲質牆面和古董家飾，讓海瑞溫斯頓米蘭品牌專門店，呈現私人宅邸的安心與隱秘感。圖 / 海瑞溫斯頓提供
灰色調搭配訂製的黑色漆面古銅色傢俱、水晶吊燈、手工絲質牆面和古董家飾，讓海瑞溫斯頓米蘭品牌專門店，呈現私人宅邸的安心與隱秘感。圖 / 海瑞溫斯頓提供
除了米蘭品牌專門店的開幕，海瑞溫斯頓近日並於台北101購物中心近信義路口，打造祈願聖誕樹與藝術裝置，展現燦爛、分享的歡樂氣息。圖 / 海瑞溫斯頓提供
除了米蘭品牌專門店的開幕，海瑞溫斯頓近日並於台北101購物中心近信義路口，打造祈願聖誕樹與藝術裝置，展現燦爛、分享的歡樂氣息。圖 / 海瑞溫斯頓提供
米蘭的蒙特拿破崙大街（Via Montenapoleone）是頂級精品的一級戰區，在此處Harry Winston開設的品牌專門店佔地3,821平方米、約合1,155坪。圖 / 海瑞溫斯頓提供
米蘭的蒙特拿破崙大街（Via Montenapoleone）是頂級精品的一級戰區，在此處Harry Winston開設的品牌專門店佔地3,821平方米、約合1,155坪。圖 / 海瑞溫斯頓提供

品牌 珠寶 腕表

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