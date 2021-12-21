踩點米蘭一級精品戰區！海瑞溫斯頓品牌專賣店隆重開幕

雖然全世界經濟狀況暫時仍未有顯著好轉趨勢，但部分精品品牌卻在逆勢中看見商機、加速投資。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）宣佈在米蘭的全新品牌專門店正式開幕，除了透過高級珠寶與頂級腕表展現豪奢的生活風格，正式踩點米蘭精品熱區，也為品牌寫下新頁。

米蘭的蒙特拿破崙大街（Via Montenapoleone）是頂級精品的一級戰區，鄰近不乏美術館以及眾多高級時裝、珠寶品牌專賣店。在此處Harry Winston開設的品牌專門店佔地3,821平方米、約合1,155坪的空間，其室內設計並帶有私人宅邸的的氣派與隱密感。灰色調搭配訂製的黑色漆面古銅色傢俱、頂級水晶吊燈、手工織成的絲質牆面和古董家品裝飾，並在細節處展示了品牌的經典元素例如祖母綠切工的八角輪廓，又或鑽石切割的稜角形狀。

自1932年創立以來，海瑞溫斯頓向來以碩大珍稀的名鑽見長，包括瓊格爾之鑽（The Jonker）、希望之鑽（Hope Diamond）、溫斯頓藍鑽（Winston Blue），都是品牌擁有的傳奇珍寶。近年品牌同時專注於高級珠寶腕表與專業製表，例如今年發表的卓時（Premier）系列Sunflower腕表、卓時Premier系列萬花筒Kaleidoscope腕表，機械機芯也高比例使用矽材質零件，展現跟上專業製表最前線的技術力。